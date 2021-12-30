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В Москве 160 библиотек подготовили праздничную программу на каникулы

В Москве 160 библиотек подготовили праздничную программу на каникулы

В Москве 160 библиотек подготовили праздничную программу на каникулы, сообщает пресс-служба аппарата мэра и Правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что со 2 по 7 января в 160 читальнях пройдут сотни мероприятий: творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. На все события необходима предварительная регистрация.

«Новогодние мероприятия пройдут в 160 городских библиотеках. Программа ориентирована на горожан разных возрастов. Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления», – сказала Наталья Сергунина. 

Дети до 14 лет могут посетить мероприятия только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест. Его вместе с документом, удостоверяющим личность, потребуется предъявить при входе. Ребята от 14 до 18 лет проходят без QR-кода и без сопровождения взрослого. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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