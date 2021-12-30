В Приморье демонтировали «китовую тюрьму»

14:29 Автор: Кристина Стащенко

Источник: Генпрокуратура

В Приморском крае демонтировали «китовую тюрьму», где ранее содержались незаконно выловленные касатки и белухи, сообщает Генпрокуратура.

В 2018 году экологи рассказали о «китовой тюрьме» в Приморье. В ней содержались 11 косаток и 90 маленьких белух, выловленных с нарушениями закона для продажи. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных планировали продать в Китай.

После вмешательства правоохранительных органов было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Президент Владимир Путин поручил кабмину совместно с учёными определить судьбу китов.

В результате животных выпустили в естественную среду обитания в 2019 году, однако вольеры до сих пор находились в бухте и не были демонтированы.

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«В целях недопущения дальнейшего противоправного использования акватории и создания новой «китовой тюрьмы» по требованию Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры ликвидированы находившиеся в указанной бухте плавучие конструкции», — говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, в связи с обращениями зоозащитников о прекращении незаконного оборота китообразных, ведомство предпринимает меры для пресечения использования для таких целей интернета. За два года в результате прокурорского вмешательства заблокировано свыше 100 подобных сайтов.

Также надзорное ведомство обращает внимание на условия содержания морских животных. В частности, в Крыму, по данным прокуратуры, в соответствии с ветеринарными и санитарными правилами обустроены дельфинарии, организованы надлежащее питание и анализ качества воды.





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Ранее сообщалось, что с просьбой проверить законность сохранившихся вольеров на месте «китовой тюрьмы» в Приморском крае к генпрокурору Игорю Краснову обратился первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.