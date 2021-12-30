Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера»

В столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера»

В столице подвели итоги X открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

Участники получили 331 золотую медаль в 303 компетенциях, из них 144 медали – у команд и отдельных участников юниорской возрастной категории. Из 304 серебряных медалей юниоры взяли 126, а из 328 бронзовых 145 оказались юниорскими.

На торжественной онлайн-церемонии объявили победителя в номинации Best of the Best чемпионата: им стал Амир Исаев, студент Московского колледжа бизнес-технологий. Он победил в компетенции «Веб-технологии» и стал обладателем самого высокого результата по баллам на чемпионате.

Кроме того, организаторы выбрали три лучших колледжа столицы, которые подготовили больше всего победителей и призеров юбилейного чемпионата. Ими стали Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Московский государственный образовательный комплекс и Московский колледж архитектуры и градостроительства.

«Чемпионат «Московские мастера» – самый масштабный региональный чемпионат профессионального мастерства. Но в этом году он побил все рекорды: три недели молодые профессионалы соревновались более чем в 300 компетенциях. Самыми массовыми по числу участников стали соревнования по компетенциям «Сфера услуг», «Производства и инженерные технологии» и «Информационные и коммуникационные технологии».

Всего в чемпионате приняли участие ребята из более 400 школ и 50 колледжей столицы. С каждым годом образовательные организации стараются участвовать в соревнованиях все активнее, охватывают все больше направлений. За попадание в первую тройку на чемпионате всегда идет борьба, и для нас это означает, что все колледжи столицы конкурентоспособны и готовят специалистов мирового уровня», – подчеркнула директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

В этом году чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» стал самым массовым по количеству участников и рекордным по числу компетенций. Впервые прошли соревнования по 35 новым компетенциям, в числе которых «Геномная инженерия», «Летающая робототехника», «Урбанистика: городское планирование». Москвичи от 16 до 22 лет продемонстрировали свое мастерство в 175 компетенциях, а юниоры, от 10 до 16 лет, – в 128 компетенциях.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

В столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера»
В столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера»
FTX распределит $1 млн среди банков, которые добавят поддержку стейблкоинов
FTX распределит $1 млн среди банков, которые добавят поддержку
Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год
Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год
Дочка Алексея Панина вернулась в Россию за паспортом
Дочка Алексея Панина вернулась в Россию за паспортом
Дмитрий Тарасов признался, что только сейчас повзрослел
Дмитрий Тарасов признался, что только сейчас повзрослел
Эти 5 эксклюзивов Xbox должны выйти в 2022 году
Эти 5 эксклюзивов Xbox должны выйти в 2022 году
Подводим итоги года в здравоохранении: новые медучреждения, массовое переоборудование, экспорт медпомощи
Подводим итоги года в здравоохранении: новые медучреждения, массовое
Gas DAO анонсировал аирдроп GAS. Нативный токен подешевел на 70%
Gas DAO анонсировал аирдроп GAS. Нативный токен подешевел на 70%
Opium Team представила NFT-аватары Чеширских Котов
Opium Team представила NFT-аватары Чеширских Котов
Очередь в детские сады для детей младше 3 лет в Амурской области ликвидируют до конца 2023 года
Очередь в детские сады для детей младше 3 лет в Амурской области
В 2022 году планируется закрепить преподавание элементов финансовой грамотности для 10–11-х классов
В 2022 году планируется закрепить преподавание элементов финансовой
15 случаев, когда у собак произошёл какой-то сбой в программе, из-за чего они вели себя странно и смешно
15 случаев, когда у собак произошёл какой-то сбой в программе, из-за

Топ на сегодня

Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный «Кванториум»
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный
Восторги и скепсис: что говорят об одной из самых громких премьер декабря "Не смотрите наверх" с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс
Восторги и скепсис: что говорят об одной из самых громких премьер
Индийская криптобиржа CoinSwitch Kuber сообщила о 14-кратном росте числа пользователей
Индийская криптобиржа CoinSwitch Kuber сообщила о 14-кратном росте
Сергей Лазарев прошелся по Ольге Бузовой
Сергей Лазарев прошелся по Ольге Бузовой

Еще по теме

Стартовал X чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia
Стартовал отбор на участие в чемпионате профмастерства «Московские мастера»
В столице стартовала регистрация на X Открытый чемпионат профмастерства «Московские мастера»
Сборная Москвы завоевала 183 медали в финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia – Собянин