В столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера»

В столице подвели итоги X открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Участники получили 331 золотую медаль в 303 компетенциях, из них 144 медали – у команд и отдельных участников юниорской возрастной категории. Из 304 серебряных медалей юниоры взяли 126, а из 328 бронзовых 145 оказались юниорскими.

На торжественной онлайн-церемонии объявили победителя в номинации Best of the Best чемпионата: им стал Амир Исаев, студент Московского колледжа бизнес-технологий. Он победил в компетенции «Веб-технологии» и стал обладателем самого высокого результата по баллам на чемпионате.

Кроме того, организаторы выбрали три лучших колледжа столицы, которые подготовили больше всего победителей и призеров юбилейного чемпионата. Ими стали Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Московский государственный образовательный комплекс и Московский колледж архитектуры и градостроительства.

«Чемпионат «Московские мастера» – самый масштабный региональный чемпионат профессионального мастерства. Но в этом году он побил все рекорды: три недели молодые профессионалы соревновались более чем в 300 компетенциях. Самыми массовыми по числу участников стали соревнования по компетенциям «Сфера услуг», «Производства и инженерные технологии» и «Информационные и коммуникационные технологии».

Всего в чемпионате приняли участие ребята из более 400 школ и 50 колледжей столицы. С каждым годом образовательные организации стараются участвовать в соревнованиях все активнее, охватывают все больше направлений. За попадание в первую тройку на чемпионате всегда идет борьба, и для нас это означает, что все колледжи столицы конкурентоспособны и готовят специалистов мирового уровня», – подчеркнула директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

В этом году чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» стал самым массовым по количеству участников и рекордным по числу компетенций. Впервые прошли соревнования по 35 новым компетенциям, в числе которых «Геномная инженерия», «Летающая робототехника», «Урбанистика: городское планирование». Москвичи от 16 до 22 лет продемонстрировали свое мастерство в 175 компетенциях, а юниоры, от 10 до 16 лет, – в 128 компетенциях.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.