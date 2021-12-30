В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию «Безопасные новогодние каникулы»

В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию «Безопасные новогодние каникулы», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Мероприятие организовано региональным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» совместно с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области.

В рамках акции водителям напомнят о важности соблюдения правил дорожного движения в период школьных каникул, проведут инструктаж по предотвращению дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание будет уделено информации, касающейся ремней безопасности, детских удерживающих устройств и световозвращающих элементов. По итогу беседы все участники получат буклеты и памятки.

Еще одна профилактическая акция – «Новый год по правилам». Она продлится до 9 января. Участниками станут школьники, воспитанники детских садов и центров дополнительного образования. Ребятам предложено создать тематические елочные игрушки, посвященные правилам дорожного движения, и разместить фотографии поделок на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» под хештегами: #НовыйгодпоПравилам и #ЛБВЛГ.

Передвижная «Лаборатория безопасности» – это автомобиль, оснащенный оборудованием, предназначенным для моделирования дорожных ситуаций и обучения детей правилам поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальности.

Мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» работает в Волгоградской области с 2020 года. Специальный микроавтобус, оборудованный транспортными средствами, демонстрационными стендами, столами-макетами, элементами улично-дорожной сети, совершил порядка полусотни выездов, побывав более чем в 80 образовательных организациях. 53 тысячи жителей – детей, родителей и педагогов – приняли участие в занимательных уроках и конкурсах.

В 2021 году впервые в регионе прошла профильная смена по безопасности дорожного движения, которая объединила свыше 1260 юных инспекторов движения.