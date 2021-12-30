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Владимир Вдовиченков доволен, что Елена Лядова стала редко сниматься в кино

Владимир Вдовиченков доволен, что Елена Лядова стала редко сниматься в кино
50-летний актер Владимир Вдовиченков в эфире СТС высказался о кинокарьере 41-летней жены Елены Лядовой. Владимир Вдовиченков и Елена Лядова живут в официальном браке уже 6 лет. Одна из самых красивых пар отечественного кино сейчас редко появляется вместе на светских мероприятиях и красных дорожках. К тому же в последнее время звезда «Левиафана» стало редко появляться в новых проектах. По этому поводу высказался Владимир Вдовиченков в программе «Кино в деталях» на телеканале СТС.  Звезда»Бумера» подчеркнул, что доволен сокращению количества картин, в которых играет его супруга Елена Лядова.
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова «Не жаль, что жена так мало снимается. Вообще ужасно, когда ее нет дома, я один с ума схожу. Мне нравится, когда она рядом — и погладит, и за ушком почешет. А снимается она редко, но метко», — поделился своими мыслями Владимир.
Елена Лядова К тому же ему очень нравится то, как Елена справляется с должностью его менеджера. «Лучшего агента, чем моя жена не было. Она знает, что мне нужно. Ее не проведешь. Может бороться и за мой гонорар», — объяснил свою позицию Вдовиченков.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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