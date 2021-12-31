15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора

Новогодние каникулы кажутся прекрасным временем, чтобы подзарядить наши батареи для очередного ежегодного запоя. Но для многих все наоборот. Опросы снова и снова показывают, что огромные массы населения считают «самое прекрасное время года» пугающим, поскольку они борются с праздничным выгоранием.

Но есть способы бороться с этим, например, практиковать внимательность и расставлять приоритеты, один из лучших - просто повеселиться. И под весельем мы не имеем в виду часы изнурительных покупок подарков в последнюю минуту или излишние попытки порадовать всех своим идеальным оливье. Что мы имеем в виду, так это вывести свою глупую сторону на прогулку и представить, что Новый год - это выступление в комедийном шоу, где никогда не будет слишком много юмора.

Сегодня мы собрали некоторые из самых забавных примеров того, как люди приветствуют Новый год с юмористической ноткой, и у них есть чему поучиться!

1. Курьер доставил посылку в этом костюме

2. Эта бабушка не слишком внимательно смотрела на джемпер, который купила на Новый год

3. Еще один годик проведу как последний не состоящий в браке в семье

4. "Счастливое" фото с Дедом Морозом

5. Каждый год она фотошопит себя к разным фотографиям, делая их более забавными

6. Денег не хватило на елочку побольше. Котик не в восторге

7. Забавная прическа к Новому году

8. КОгда закончилась оберточная бумага, и пришлось импровизировать. Получилось почти незаметно

9. Папа не хотел, чтобы моя кошка чувствовала себя обделенной на Новый год

10. "Нашел этот жакетик в магазине. Жду не дождусь чтобы одеть его на праздничный ужин. Всех с Наступающим"

11. Каждый год этот парень одевает необычные костюмы на работу

12. Новогодние фотографии в странных костюмах чееек:

13. Новогодняя причесочка

14. Родительские уродливые свитера дополняют друг друга

15. Самая "счастливая" Новогодняя фотография