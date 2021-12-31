Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора

15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора

Новогодние каникулы кажутся прекрасным временем, чтобы подзарядить наши батареи для очередного ежегодного запоя. Но для многих все наоборот. Опросы снова и снова показывают, что огромные массы населения считают «самое прекрасное время года» пугающим, поскольку они борются с праздничным выгоранием.

Но есть способы бороться с этим, например, практиковать внимательность и расставлять приоритеты, один из лучших - просто повеселиться. И под весельем мы не имеем в виду часы изнурительных покупок подарков в последнюю минуту или излишние попытки порадовать всех своим идеальным оливье. Что мы имеем в виду, так это вывести свою глупую сторону на прогулку и представить, что Новый год - это выступление в комедийном шоу, где никогда не будет слишком много юмора.

Сегодня мы собрали некоторые из самых забавных примеров того, как люди приветствуют Новый год с юмористической ноткой, и у них есть чему поучиться!

1. Курьер доставил посылку в этом костюме

2. Эта бабушка не слишком внимательно смотрела на джемпер, который купила на Новый год

3. Еще один годик проведу как последний не состоящий в браке в семье

4. "Счастливое" фото с Дедом Морозом

5. Каждый год она фотошопит себя к разным фотографиям, делая их более забавными

6. Денег не хватило на елочку побольше. Котик не в восторге

7. Забавная прическа к Новому году

8. КОгда закончилась оберточная бумага, и пришлось импровизировать. Получилось почти незаметно

9. Папа не хотел, чтобы моя кошка чувствовала себя обделенной на Новый год

10. "Нашел этот жакетик в магазине. Жду не дождусь чтобы одеть его на праздничный ужин. Всех с Наступающим"

11. Каждый год этот парень одевает необычные костюмы на работу

12. Новогодние фотографии в странных костюмах чееек:

13. Новогодняя причесочка

14. Родительские уродливые свитера дополняют друг друга

15. Самая "счастливая" Новогодняя фотография

# Актуальные новости

По материалам: Юмор

Последние новости

Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным детям пустые коробки
Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила подписчиков, показав свои соски
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и "История елочных игрушек"
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959 года — ей миллионы лет
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959
Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада
Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада
Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года
Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела уйти из "Гарри Поттера"
Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела

Топ на сегодня

В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию «Безопасные новогодние каникулы»
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников,
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по программе «Земский учитель»
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по

Еще по теме

Что подарить папе на Новый год 2018 – список идей новогодних подарков для отца
Подарки на Новый год для врагов или друзей с чувством юмора, которые не приходили вам в голову
Германия официально признана “самой унылой страной в мире”
Как отдыхаем на Новый год 2019: выходные дни в новогодние праздники 2019, когда на работу