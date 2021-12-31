9 типов мужчин, которых стоит избегать любой ценой

1. Плохой парень - дерзкий, опасный и провокационный

2. Человек, который проводит все свое время в спортзале

3. Мамин мальчик, без нее ни шагу

4. Тот, на кого никогда нельзя положиться

5. Детское поведение и ненужные ссоры

6. Мошенник и лжец, которому нельзя доверять

7. Человек без мнения

8. Мужчина, который не оставляет в покое на некоторое время

9. Замкнутый человек, он никогда не заводит разговор

Каждый из людей является уникальным, и, по крайней мере, минимально отличающимся от других, будь то внешность или характер. И мужчины не являются исключением в этом плане. Более того, каждый человек требует от отношений чего-то своего. Одни любят руководить, а другие предпочитают быть управляемыми. Благодаря своим привычкам и целям среди мужчин встречаются те, с кем можно хорошо ладить. Однако этих 9 типов мужчин лучше избегать.В начале отношений такие качества обязательно привлекут женщину. С таким мужчиной ей никогда не будет скучно. Однако как только она начинает задумываться о чем-то более серьезном, то, что раньше было для нее привлекательным, становится серьезным препятствием. В молодости она жаждет опасности и ищет адреналин везде, где только можно. Но проблема может возникнуть, когда она перестанет стремиться к такой жизни и захочет, например, создать семью. Что часто не является одной из целей этих мужчин.Женщинам всегда нравились мужчины с красивыми, накачанными мышцами. И нет ничего плохого в том, что парни стараются выглядеть лучше и ухаживают за собой. Однако проблема возникнет, если партнер предпочтет проводить свободное время в спортзале, а не рядом с избранницей. Именно в это время его одержимость внешностью и физическими упражнениями становится помехой для любых отношений.Если мужчина любит свою мать, это точно не плохо, совсем наоборот. Это может быть показателем того, что так же, как он ценит ее, он будет ценить и свою будущую жену. Это верно лишь до того момента, когда он слишком зависим от нее. Когда он звонит ей после каждой ссоры или дает ее советы своему партнеру, становится не по себе. Это говорит о том, что она - самая важная женщина в его жизни, и заменить ее будет действительно трудно.Женщины нуждаются в определенной поддержке в отношениях, которая часто действительно имеет решающее значение для построения совместной жизни. Им нравится знать, что они могут обратиться к партнеру в любое время по любому вопросу. Поэтому, если мужчина едва может позаботиться о себе, это не слишком хорошо отражается на отношениях. Женщины обычно не ищут откровенно богатых мужчин, которые купят им все, что только можно придумать. Однако уверенность в том, что партнер сможет позаботиться о семье, действительно желательна.Раздувать из мухи слона - обычная неприятная черта мужчин этого типа. Особенно после длительных отношений это может обернуться против них. Такие мужчины постоянно требуют, чтобы партнер немедленно отвечал на его сообщение, а это начинает раздражать и даже мешать здоровым отношениям. Это приводит к ненужным ссорам, которые могут расстроить обоих партнеров.Отношения в первую очередь основаны на доверии, но нельзя доверять тому, кто уже столько раз предавал и лгал. Тот факт, что мужчина скрывает измену, может иметь различные признаки. Например, когда он выходит из комнаты, когда берет трубку телефона, или не берет своего партнера на вечеринки или общественные мероприятия, или его деловые поездки слишком часты. Если подобное наблюдается прямо сейчас, вероятно, пришло время серьезно поговорить с партнером.Некоторые женщины не против быть главой семьи, более того, им это удобно. Однако когда у мужчины нет собственного мнения, это уже совсем другая история. Ни один спор или диспут не должен заканчиваться тем, что мужчина всегда отдает преимущество женщине, даже если он с ней не согласен. Такое поведение не только непривлекательно, но и может очень быстро разрушить отношения.Хорошо, когда пары проводят много времени вместе. Но все хорошо в меру. Даже брак не означает проведения каждой секунды своей жизни с партнером. Свобода очень важна в отношениях. Чем более связанным чувствует себя человек, тем больше вероятность того, что он попытается выбраться из этого состояния. Мужчины, которые контролируют каждый шаг своей супруги, не являются подходящими партнерами. Пары могут любить друг друга сколько угодно, но каждому иногда нужно время для себя.Мужчины, которые слишком замкнуты, также не являются подходящими партнерами. Для них трудно сказать, что у них на самом деле на уме. И очень часто бывает так, что женщины даже не подозревают о наличии проблемы. Вначале партнерше может показаться привлекательным поведение мужчины. Но через некоторое время это становится утомительным. А эмоциональная неграмотность является довольно большим препятствием в отношениях.