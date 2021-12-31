Арнольд Шварценеггер пожертвовал 25 домов бездомным ветеранам

Вадим Карасев

По случаю новогодних праздников Арнольд Шварценеггер приобрел 25 мини-домов для бездомных ветеранов и их питомцев — об этом 74-летний актер и бывший губернатор Калифорнии рассказал в своем инстаграме в сочельник.

Сегодня я раньше времени отпраздновал Рождество. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были установлены здесь, в Лос-Анджелесе. Было здорово провести время с героями нашей страны и сопроводить их в новые жилища.





Общая стоимость построек составила порядка 250 тысяч долларов. Несмотря на то что дома небольшие, в каждом из них есть кровать, полки для хранения вещей, электрические розетки, отопление, кондиционирование и запирающаяся на замок дверь.

Шварценеггер поблагодарил некоммерческую организацию Village for Vets ("Поселок для ветеранов". — Прим. ред.) и других партнеров, в сотрудничестве с которыми был реализован этот проект:

Мы доказали, что, работая вместе, можно решить любую проблему.





Актер, который на днях официально развелся с журналисткой Марией Шрайвер, добавил у себя в твиттере, что именно такие поступки отражают "дух Рождества":

У каждого из вас есть возможность сделать что-то хорошее для ближнего в эти праздники. Это необязательно должно быть что-то масштабное. Просто уделите пару минут своего времени, чтобы помочь другому.





Шварценеггер добавил, что счастлив "вернуть долг" стране, которой обязан своим успехом.

В организации Village for Vets объяснили, что проект, на который актер выделил личные средства, предназначен для предоставления ветеранам войн временного жилища в тот период, пока они находятся в процессе перехода от жизни на улице к жизни в более приемлемых условиях. Процесс этот долгий и сложный, поскольку в Лос-Анджелесе, по данным за 2020 год, проживают почти четыре тысячи бездомных ветеранов.

Ольга Петелина