Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне

Вадим Карасев

Президент США Джо Байден в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз заявил, что ядерная война между странами не должна быть развязана, поскольку ни одна их сторон не сможет ее выиграть. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, одной из ключевых тем беседы двух лидеров стал российский проект договора о гарантиях безопасности, направленный Вашингтону и НАТО в середине декабря.

Владимир Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов, заложенных в основу российских проектов Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и Соглашения Российской Федерации с государствами-членами Организации Североатлантического договора. Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности.

Байден, отметил Ушаков, заверил Путина, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Американский лидер также "продемонстрировал желание понять логику и суть российских озабоченностей".

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, а также ее нельзя и выиграть", - сказал Ушаков.



Президенты заключили, что "если переговоры по гарантиям безопасности пройдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, улучшению общих двусторонних отношений". Они договорились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам: двусторонние России и США - в Женеве, России и НАТО - в Брюсселе, по линии ОБСЕ - в Вене.

Разговор Байдена и Путина состоялся в ночь на 31 декабря и продлился 50 минут. Инициатором выступила Москва. Это уже вторые переговоры президентов за месяц.