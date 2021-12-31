Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Президент США Джо Байден в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз заявил, что ядерная война между странами не должна быть развязана, поскольку ни одна их сторон не сможет ее выиграть. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, одной из ключевых тем беседы двух лидеров стал российский проект договора о гарантиях безопасности, направленный Вашингтону и НАТО в середине декабря.
Байден, отметил Ушаков, заверил Путина, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Американский лидер также "продемонстрировал желание понять логику и суть российских озабоченностей".
Президенты заключили, что "если переговоры по гарантиям безопасности пройдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, улучшению общих двусторонних отношений". Они договорились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам: двусторонние России и США - в Женеве, России и НАТО - в Брюсселе, по линии ОБСЕ - в Вене.
Разговор Байдена и Путина состоялся в ночь на 31 декабря и продлился 50 минут. Инициатором выступила Москва. Это уже вторые переговоры президентов за месяц.