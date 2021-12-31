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Bitfarms получила кредит от Galaxy Digital на $100 млн

Bitfarms получила кредит от Galaxy Digital на $100 млн


Криптоторговый банк Galaxy Digital открыл канадской публичной майнинговой компании Bitfarms кредитную линию на $100 млн под залог в биткоине.



Согласно пресс-релизу, фирма уже освоила $60 млн, выданных на полгода по ставке 10,75% годовых. Остаток Bitfarms получит в течение следующих месяцев.


«Новая кредитная линия на $100 млн добавляет еще один компонент к нашей стратегии диверсифицированного финансирования», — заявил финансовый директор компании Джефф Лукас.


Bitfarms направит средства на доведение хешрейта к 31 марта до 3 EH/s, к 31 декабря 2022 года — до 8 EH/s. По данным компании, в середине ноября показатель составлял 2 EH/s.


В октябре Bitfarms начала строительство дата-центра на 55 000 майнеров в Аргентине. Позже она объявила о приобретении за $26 млн дата-центра мощностью 24 МВт в штате Вашингтон, США.


В третьем квартале фирма добыла 1050 BTC, что на 38% больше показателя за аналогичный период прошлого года. К концу сентября в ее резервах находилось 2312 BTC, в декабре — более 3300 BTC.


Напомним, в июне Galaxy Digital предоставил британской майнинговой компании Argo Blockchain кредит в размере £14 млн (~$19,4 млн) под залог в биткоине.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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