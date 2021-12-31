Бизнесу станет проще платить налоги

Тема: Какие законы вступают в силу

01:07 Автор: Марина Третьякова

Организации и индивидуальные предприниматели смогут платить все налоги, страховые взносы, сборы, пени и штрафы с помощью единого платежа. Такую возможность даёт им закон, который вступает в силу 1 января 2022 года, но использовать её они смогут с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Перечисляя единый налоговый платёж, предприниматели могут не уточнять виды, сроки и другие параметры перечисляемых взносов. Налоговые органы сами зачтут деньги в счёт обязательств и долгов плательщика. Если недоимок нет, то оставшиеся деньги зачтут в счёт будущих платежей.

Чтобы перейти на такой формат расчётов, бизнес должен сверить расчёты по налогам и сборам, а затем с 1 по 30 апреля подать заявку о применении особого порядка уплаты.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

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