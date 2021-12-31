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Дэниел Рэдклифф рассказал, что был влюблен в Хелену Бонэм Картер и даже написал ей записку с признанием

Дэниел Рэдклифф рассказал, что был влюблен в Хелену Бонэм Картер и даже написал ей записку с признанием

Звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф признался, что во время съемок кинофраншизы был влюблен в актрису Хелену Бонэм Картер, исполнительницу роли Беллатрисы Лестрейндж.

О своей тайной влюбленности 32-летний актер рассказал в специальном эпизоде, приуроченном к 20-летию выхода картины "Гарри Поттер и философский камень". Как сообщает издание People, в фильме-реюнионе Дэниел в присутствии 55-летней актрисы зачитал вслух некогда посвященное ей любовное послание.

Дорогая ХБК (Хелена Бонэм Картер. — Прим. ред.)! Я счастлив, что мне довелось быть твоим партнером по съемочной площадке и твоей поддержкой. В том смысле, что всякий раз все заканчивалось тем, что я держал твой кофе. Я люблю тебя. Хотел бы я родиться на десять лет раньше, чтобы у меня был шанс. С большой любовью. Спасибо за то, что ты такая крутая.


Хелена Бонэм Картер и Дэниел Рэдклифф в специальном эпизоде "Гарри Поттер 20 лет спустя"

В беседе с актрисой Дэниел признался, что и первый опыт в реальных отношениях он получил на съемках "Гарри Поттера".

Каждая часть моей жизни неразрывно связана с "Гарри Поттером". Мой первый поцелуй был с человеком со съемочной площадки. Мои первые девушки были тоже отсюда. Все так или иначе крутилось вокруг съемок в этом проекте.


Хелена Бонэм Картер в роли Беллатрисы Лестрейндж

Дэниел не единственный, кто после стольких лет признался, что был влюблен в коллегу по франшизе. На днях Эмма Уотсон заявила, что была влюблена в Тома Фелтона, но тот относился к ней как к младшей сестре

Специальный эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" выйдет на стриминговой платформе HBO Max 1 января. В реюнионе снялись главные звезды кинофраншизы и члены съемочной группы. Не позвали только создательницу волшебной вселенной, 56-летнюю писательницу Джоан Роулинг, которую продолжают обвинять в трансфобии из-за комментариев в твиттере.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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