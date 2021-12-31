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Джада Пинкетт-Смит рассказала о борьбе с облысением: "Сейчас я могу над этим только смеяться"

Джада Пинкетт-Смит рассказала о борьбе с облысением: "Сейчас я могу над этим только смеяться"

Некоторое время назад Джада Пинкетт-Смит начала стремительно лысеть — из-за аутоиммунного заболевания. Звезда лишилась значительной части волос и в итоге была вынуждена побриться налысо.

Сначала Джада сильно переживала по этому поводу, теперь же относится к этому с юмором. В новом ролике в инстаграме она призналась, что теперь смеется над этой ситуацией.

Сейчас я могу над этим только смеяться. Вы все знаете, что я боролась с алопецией. А теперь посмотрите на эту линию справа. Посмотрите, она просто появилась. Мне теперь будет сложно ее скрывать. Так что я подумала, что просто покажу вам это, чтобы вы не задавали мне никаких вопросов. Думаю, я украшу ее стразами, получится маленькая корона.Мы с этой алопецией станем друзьями — и точка!

— показала она новую линию выпадения волос.

Большую поддержку в борьбе с облысением Джада получила от своих близких — мужа Уилла Смита и детей. Летом она решила побриться налысо, а вдохновила ее на это дочь Уиллоу, которая и сама сбрила волосы.


Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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