Джада Пинкетт-Смит рассказала о борьбе с облысением: "Сейчас я могу над этим только смеяться"

Вадим Карасев

Некоторое время назад Джада Пинкетт-Смит начала стремительно лысеть — из-за аутоиммунного заболевания. Звезда лишилась значительной части волос и в итоге была вынуждена побриться налысо.

Сначала Джада сильно переживала по этому поводу, теперь же относится к этому с юмором. В новом ролике в инстаграме она призналась, что теперь смеется над этой ситуацией.

Сейчас я могу над этим только смеяться. Вы все знаете, что я боролась с алопецией. А теперь посмотрите на эту линию справа. Посмотрите, она просто появилась. Мне теперь будет сложно ее скрывать. Так что я подумала, что просто покажу вам это, чтобы вы не задавали мне никаких вопросов. Думаю, я украшу ее стразами, получится маленькая корона.Мы с этой алопецией станем друзьями — и точка!

— показала она новую линию выпадения волос.

Большую поддержку в борьбе с облысением Джада получила от своих близких — мужа Уилла Смита и детей. Летом она решила побриться налысо, а вдохновила ее на это дочь Уиллоу, которая и сама сбрила волосы.





Уилл Смит и Джада Пинкетт-СмитМариана Панкина