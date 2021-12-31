Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада

Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада

Институт философии Российской академии наук заказал написание научной работы на тему "Является ли злом существование ада". Стоимость этого заказа — 742 тысячи рублей, указано на сайте госзакупок.

Согласно данным портала, заказ опубликовали в марте, а в октябре нашелся исполнитель. За этот проект решил взяться работающий в Воронежском государственном университете и НИУ ВШЭ кандидат философских наук Игорь Гаспаров.

"Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда", — ответили на вопрос об исследовании в Институте философии РАН.

Также учреждение потратило 667 тысяч рублей на работу "Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — нач. XX: основные идеи и позднесхоластические корни", 742 тысячи — на исследование "Бесполезная свобода и проблема ада" и 686 тысяч — на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея".

Ранее Ruposters писал, что Минцифры выделит десятки миллионов на изучение хакерских форумов.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада
Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада
Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года
Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела уйти из "Гарри Поттера"
Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела
Джада Пинкетт-Смит рассказала о борьбе с облысением: "Сейчас я могу над этим только смеяться"
Джада Пинкетт-Смит рассказала о борьбе с облысением: "Сейчас я
Telegram ввел реакции и защиту от спойлеров
Telegram ввел реакции и защиту от спойлеров
В МИД Германии поддержали решение Меркель о блокировке поставок оружия Киеву
В МИД Германии поддержали решение Меркель о блокировке поставок
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании в Нью-Йорке
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании в Нью-Йорке
Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон
Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей
Ирина Антоненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Ирина Антоненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года

Топ на сегодня

Анатолий Руденко подвел итоги самого тяжелого для него года
Анатолий Руденко подвел итоги самого тяжелого для него года
Похудевшая Екатерина Стриженова вышла на сцену Кремлевского дворца в «королевском» наряде
Похудевшая Екатерина Стриженова вышла на сцену Кремлевского дворца в
Конкурсы, Аллегрова и начесы: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский отметили годовщину свадьбы в стиле 90-х
Конкурсы, Аллегрова и начесы: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский
Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс
Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию «Безопасные новогодние каникулы»
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию

Еще по теме

Кремль заказал шампанское по 37 тысяч рублей за бутылку
Ижевск назвали наиболее доступным городом по стоимости комнат в стране
Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости
Игоря Бычкова переизбрали в должности директора института динамики систем и теории управления