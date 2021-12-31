Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада

Вадим Карасев

Институт философии Российской академии наук заказал написание научной работы на тему "Является ли злом существование ада". Стоимость этого заказа — 742 тысячи рублей, указано на сайте госзакупок.

Согласно данным портала, заказ опубликовали в марте, а в октябре нашелся исполнитель. За этот проект решил взяться работающий в Воронежском государственном университете и НИУ ВШЭ кандидат философских наук Игорь Гаспаров.

"Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда", — ответили на вопрос об исследовании в Институте философии РАН.

Также учреждение потратило 667 тысяч рублей на работу "Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — нач. XX: основные идеи и позднесхоластические корни", 742 тысячи — на исследование "Бесполезная свобода и проблема ада" и 686 тысяч — на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея".

Ранее Ruposters писал, что Минцифры выделит десятки миллионов на изучение хакерских форумов.