Ирина Антоненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)

Краткая биография

Детство и юность

Карьера

Семья и личная жизнь

Интересные факты

Биография Ирины Игоревны Антоненко началась в Германии, где в контингенте советских войск служил ее отец. После распада Союза и вывода частей и соединений с немецкой территории родители будущей фотомодели переехали в Екатеринбург, где вслед за бабушкой Людмилой тоже поступили на работу в милицию. Говорят, что одаренность досталась будущей телеведущей и актрисе именно от нее – она в свое время играла на театральной сцене, но по ряду причин была вынуждена оставить творческую деятельность.Полное имя – Ирина Игоревна Антоненко.Место рождения – город Магдебург, объединенная Германия, столица земли Саксония-Анхальт.Дата рождения – 1.09.1991.Возраст – 30 лет.Образование – Уральский ФЭИ, ГИТИС, заочное отделение актерского факультета.Рост – 177 см.Семейное положение – в разводе.Титулы – Мисс Россия-2010, мисс Автозвук, мисс Екатеринбург.Претендентка на звание мисс мира и мисс Вселенная.Фильмография – 18 ролей.Ирина росла в Екатеринбурге, в семье милиционеров. Родоначальницей династии из двух поколений стала бабушка, отец пошел работать в силовую структуру после сокращения армии и прекращения существования западной группы войск СССР. В семье воспитывалось двое детей, первого мальчика назвали Александром. Обоих детей воспитывали в правильном направлении, прививали идеалы, патриотизм, говорили о служении Родине. Их отдали на учебу в профильные кадетские классы 156-й школы Екатеринбурга.Однако ношение формы, стрельба по мишеням, азы рукопашного боя и продолжение династии правоохранителей не очень прельщали Ирину в качестве жизненной перспективы. Возможно, весомую роль в профессиональной ориентации сыграли рассказы бабушки, некогда актрисы провинциального театра. Дети устраивали жуткие инсталляции, домашние спектакли, которым аккомпанировал отец, неплохо игравший на гитаре.Рассмотрим основные этапы биографии:Старт нынешней (а не уготованной родителями) биографии Ирины Антоненко отмечен участием в школьном конкурсе красоты. По одной из версий, она отправилась туда не сама, а по настоянию учительницы, которая отметила высокий рост и хорошие внешние данные девочки. Однако претендентке не удалось даже дойти до школьного финала.Параллельно с поступлением в УФЭИ она стала заниматься в школе моделей И. Виноградова и в 16 лет победила в конкурсе мисс Автозвук, а еще через год удостоилась титула «мисс Екатеринбург», и эта победа открыла ей путь на 18-й по счету национальный конкурс, проходивший в Барвихе.Титул «мисс Россия» принес ей некоторое количество денег, очень красивые часы с бриллиантами и грант на обучение в любом уголке мира для получения образования.С этого момента Екатеринбург, вместе с перспективой служить в милиции или работать экономистом, остался в позабытой дали. Впереди ждала жизнь в мегаполисе, открытие шумного бала в Ильинке, контракт с немецким модельером, поездка в Америку, чтобы побороться за новый, более высокий титул.Старт восхождения к известности не принес ни денег, ни бриллиантов: она вошла в число первых 15 красавиц, но к призовому месту не приблизилась. Однако перед девушкой, оставившей модельный бизнес, открылись другие перспективы и новые предложения:съемки в видеоклипе на песни Ю. Марка и группы Д. Бикбаева;участие в проекте «Кинопробы»;приглашение в известное телешоу;эпизодическая роль в боевике;роль в спектакле у И. Складчикова.Спустя некоторое время начались съемки рейтингового сериала, получившего высокую оценку зрителей. Начали снимать продолжение, куда начинающую актрису тоже пригласили. Затем последовали новые роли сразу в нескольких телесериалах. Некоторые из них не давали особенных возможностей продемонстрировать талант и мастерство, потому что ставку авторы делали на эффектную внешность и умение носить красивые наряды.Затем в творческом багаже прибавилась мелодрама «Заклятые подруги», телефильм «Осиное гнездо», где в актерском ансамбле Ирина смотрелась достойно в трио с известными и профессиональными актрисами. Год назад ей довелось сниматься в неожиданно провальном сериале, который не пришелся по душе зрительской аудитории.Несомненным успехом стала роль жены и музы известного советского исполнителя в сериале по мотивам биографии Муслима Магомаева.С будущим мужем, В. Федотовым, малоизвестным бизнес-деятелем, прекрасная модель повстречалась еще во времена участия в танцевальном телепроекте. Познакомила их подруга, которая пришла на соревнования со своим бойфрендом, который взял за компанию Вячеслава. Год спустя они поженились, свадьбу сыграли шикарную, но почему-то в Суздале.Личная жизнь Ирины Антоненко сложилась неудачно: из-за бесконечных съемок муж подозревал ее в изменах, она решила, что карьера актрисы важнее, чем замужество, и спустя три года супруги развелись.Желтая пресса приписывала Ирине многочисленные романы: то с руководителем группы, в клипах которой она снималась, то с партнером по сериалу «Золотая клетка».В. Шевцов, кинокритик: «Сейчас папарацци при всем своем желании не могут найти кандидата на роль ее возлюбленного. Этому удивительному для них явлению находят только два объяснения: либо она очень занята на съемках, либо отношения по-прежнему есть, и она их ловко скрывает. Однако стоит задуматься над ее неожиданным отъездом в Лос-Анджелес якобы по приглашению подруги. Возможно, именно там живет ее новый возлюбленный. Продолжительность пребывания заставляет думать, что появился новый муж, пусть неофициальный, и, возможно, будут дети».Предложение руки и сердца Ирина получила на Мальдивах, где отдыхала вместе с бабушкой и возлюбленным.Познакомившись с Ириной, ее будущий муж решил, что она – охотница за состоянием, но по достоинству оценил ее природную красоту, встретив в спортзале, где она была без пышного наряда и грима.Есть сведения, что Федотов, обвинявший жену в неверности, сам нередко изменял ей с другими женщинами, пока она работала на съемочной площадке.В жизненных событиях не упоминаются ни отец, ни мать, ни даже брат Александр, с которым она в детстве ставила спектакль, а бабушка периодически возникает.Ирина Антоненко – победитель конкурса красоты «Мисс Россия – 2010», талантливая актриса, красивая женщина. В 2019 году она неожиданно уехала в Калифорнию, где поселилась и учит английский язык. С мужем развелась из-за взаимных обвинений в супружеских изменах. Снималась в многочисленных сериалах российского производства, училась в ГИТИСе на заочном отделении. Периодически приезжает в РФ для прохождения кастингов на новые роли.