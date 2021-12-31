Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста

Польские власти выпустили из-под ареста бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Об этом пишет РБК.

В комментарии изданию Васильев заявил, что его отпустили 7 декабря, после чего он приехал в Россию. Адвокат экс-главы WEX Кшиштоф Брола уточнил, что суд еще не принял окончательного решения по делу:

«Да, он [Васильев] на свободе. Польский суд запретил его экстрадицию в Казахстан, но решение еще не окончательное».

Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. В то же время, по утверждению Дмитрия Васильева, был подписан договор о передаче прав собственности на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко.

В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что ущерб превысил $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн.

Весной 2019 года правоохранители Казахстана заочно признали его подозреваемым в мошенничестве и объявили в межгосударственный розыск.

В сентябре 2021 года окружная прокуратура Варшавы подтвердила задержание и арест Васильева на основании ордера Интерпола по требованию Казахстана.

Позже с одного из кошельков WEX неизвестный вывел 100 ETH. Средства поступили на биржу Binance.



