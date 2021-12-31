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Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела уйти из "Гарри Поттера"

Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела уйти из "Гарри Поттера"

В преддверии выхода спецэпизода "Гарри Поттера", премьера которого состоится 1 января, 31-летняя Эмма Уотсон вспомнила, как влюбилась в Тома Фелтона, сыгравшего Драко Малфоя в поттериане.

Когда вышел первый фильм о знаменитом волшебнике — "Гарри Поттер и философский камень", Эмме было 11 лет, а Фелтону — 14. Они оба снялись во всех восьми частях франшизы.

Я вошла в комнату, где у нас были занятия. Задание, которое нам дали, заключалось в том, чтобы нарисовать, как, по нашему мнению, выглядит Бог. Том нарисовал девушку в кепке задом наперед на скейтборде. И я просто влюбилась в него. Я приходила каждый день и искала его номер в вызывном листе. И если его имя было в нем, это был очень волнительный день. Он был на три года старше меня и относился ко мне как к младшей сестре,

— поделилась Эмма в шоу in The Great Hall.

Том сказал, что знал о влюбленности Уотсон. Он признался, что всегда тепло к ней относился и до сих пор испытывает к ней нежные чувства.

Я стал ее оберегать. Я всегда был к ней неравнодушен и до сих пор питаю к ней нежные чувства. Это всегда было что-то вроде родства,

— сказал он.


Эмма Уотсон и Том Фелтон в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Несмотря на то что паре не раз приписывали роман, Том и Эмма всегда отрицали, что между ними была романтическая связь. Они говорят, что их всегда связывала только дружба.

Уотсон также призналась, что хотела уйти из франшизы. Когда на нее внезапно обрушилась слава, она была еще совсем ребенком, и такой успех и популярность ее напугали. Похожие чувства испытывал и другой ее коллега по съемочной площадке — Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли.

Я испытывал то же, что и Эмма, когда думал о том, какой была бы жизнь, если бы я тогда ушел из проекта,

— сказал он.

Несмотря на сомнения, Эмма поняла, что уходить из франшизы было бы ошибкой, поэтому она осталась и продолжила сниматься в фильмах.


Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Дэниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и Тайная комната"
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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