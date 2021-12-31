Какие книги читали и рекомендовали знаменитости в 2021 году

Вадим Карасев

Новогодние праздники — отличное время, чтобы достать с полки все то, что давно хотелось прочитать. Если же вы еще не определились со "списком на каникулы", возможно, кое-какие идеи подскажут знаменитости. Некоторые из рекомендованных ими книг можно уже сейчас включить в свой список must read 2022: в широкую продажу эти новинки еще не поступили, но звезды уже успели стать их первыми читателями и поделились впечатлениями.

Риз Уизерспун: Марисса Стэпли, "Лаки"

Риз Уизерспун сейчас считается главным звездным ценителем литературных новинок, а попадание в список лучших книг по версии "Книжного клуба Риз" для авторов автоматически становится гарантией успеха (более того, если Риз видит потенциал в книге, она берется за ее экранизацию, как было, например, с "Большой маленькой ложью"). Актриса регулярно советует подписчикам новинки, своим декабрьским фаворитом она назвала роман канадской писательницы Мариссы Стэпли "Лаки".

Его главная героиня выигрывает гигантскую сумму в лотерею. Но не все так просто. Если она придет получать выигрыш, раскроются тайны ее биографии: Лаки — в прошлом мошенница, воровавшая миллионы вместе со своим бойфрендом, а теперь надеется начать новую законопослушную жизнь.

Захватывающая история о девушке, которая бежит от прошлого, и счастливый лотерейный может навсегда изменить ее будущее... Мне понравились все повороты сюжета — невозможно предугадать, куда заведет Лаки ее приключение,

— высказалась о романе Уизерспун.





Сара Джессика Паркер: Лорен Грофф, "Матрица"

Книга, которую этой осенью рекомендовала к прочтению Сара Джессика Паркер, не имеет отношения к культовой кинофраншизе "Матрица". Это исторический роман американки Лорен Грофф, включенный в десятку лучших книг года по версии The Washington Post. Паркер не единственная из знаменитостей, ставшая поклонницей романа: Барак Обама тоже назвал его одной из своих любимых книг этого года.

События "Матрицы" разворачиваются в XII веке, главная героиня — 17-летняя девушка, которую отправляют из Франции в Англию, где она должна стать настоятельницей разорившегося монастыря, обитательницы которого оказались на грани голодной смерти. По словам Сары Джессики, книга захватила ее буквально с первых страниц.





Эмма Уотсон: Хассан Аккад, Hope Not Fear

Эмму Уотсон тронула автобиографическая книга сирийского фотографа и режиссера Хассана Аккада. "История о надежде, а не о страхе", как говорит о своем детище сам автор.

У мужчины непростая биография: в разгар протестов против режима Асада он, тогда работавший учителем английского, был арестован и пережил пытки, его обвиняли в шпионаже в связи с тем, что он слишком хорошо говорил по-английски.

Аккада освободили, но он был вынужден бежать из страны. Едва не утонул, переправляясь вместе с другими беженцами на переполненной лодке, в конце концов попросил убежища в Великобритании. С началом пандемии пошел работать уборщиком в лондонскую больницу. В книге Hope Not Fear он описывает как жизнь в Дамаске до роковых событий, так и свою дальнейшую судьбу.

Я испытал на себе лучшее и худшее — от избиений и лишения свободы до принятия и уважения,

— пишет автор.





Наталья Водянова: Амика Джордж, Make It Happen

Наталья Водянова посоветовала подписчикам почитать книгу 22-летней Амики Джордж Make It Happen с подзаголовком "Как быть активистом". Об этом Амика точно знает все: еще в 2018-м журнал Time включил ее в рейтинг самых влиятельных подростков мира, также она вошла в топ персон года по версии Teen Vogue, получила награду фонда Билла и Мелинды Гейтс, стала самой молодой обладательницей ордена Британской империи. Все это связано с активистской деятельностью студентки индийского происхождения, которая уже несколько лет привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются малообеспеченные женщины. В частности — к тому, что не все из них могут позволить себе даже самые необходимые предметы гигиены.

В 17-летнем возрасте Амика создала петицию, обращающую внимание британского правительства на необходимость обеспечивать малоимущих школьниц и студенток бесплатными тампонами и прокладками. Петицию подписали более 200 тысяч человек, кроме того, Джордж проводила митинги в рамках своей кампании, а ее акцию поддержали знаменитости вроде Сьюки Уотерхаус и Дэйзи Лоу. Усилия Амики имели эффект: в 2019 году британским школам и колледжам было выделено финансирование на покупку гигиенических средств для нуждающихся.

Уверена, что эта блестящая книга вдохновит тысячи людей, которые захотят пойти по стопам ее автора и сделать невозможное возможным,

— написала Наталья Водянова о книге Амики Make It Happen.





Стивен Кинг: Рио Юэрс, No Second Chances

Детективный роман писателя Рио Юэрса поступит в продажу только в феврале, а Стивен Кинг уже сделал книге грандиозную рекламу, написав о ней в твиттере:

Бьющий наповал голливудский нуар, который в самом начале вдавливает педаль в пол и не отпускает до конца. Лучший злодей со времен романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.

В книге рассказывается о голливудских кругах, причем показана изнанка звездной жизни — с наркотиками, преступлениями и преследованиями. Главный герой — стареющий актер, чья жена, известная певица, бесследно исчезает, а его самого начинают подозревать в ее убийстве.





Опра Уинфри: Ричард Пауэрс, Bewilderment

Опра Уинфри, которая тоже ведет собственный книжный клуб, одним из своих новых фаворитов назвала роман Ричарда Пауэрса, книга в этом году вошла в шорт-лист Букеровской премии. Bewilderment ("Замешательство") — история о молодом овдовевшем ученом-астробиологе, воспитывающем девятилетнего сына. Мальчик обладает необычными способностями — он тонко чувствует природу и те страдания, которые доставляют ей люди своей активностью. Ребенок подвержен вспышкам агрессии, врачи рекомендуют подключать тяжелую артиллерию препаратов, отец же пытается помочь сыну, используя собственный научный опыт. А также хочет найти ответ на вопрос: как объяснить детям, почему мы сами разрушаем прекрасную планету, на которой живем.





Гвинет Пэлтроу: Санджив Сахота, "Комната с посудой"

Санджив Сахота — писатель пакистанского происхождения, чья семья когда-то эмигрировала из штата Пенджаб в Англию. В Пенджабе и разворачиваются события третьего романа Санджива "Комната с посудой". 1929 год, отдаленная ферма, на которой живут 15-летняя Мехар и две ее сестры. Девушек выдали замуж за троих братьев, которым принадлежит дом. При этом сестры даже не знают, кто кому приходится супругом: им не разрешено видеть лиц мужей.

Блистательная, удивляющая, глубокая,

— так отозвалась Гвинет Пэлтроу о книге, которая в этом году вошла в лонг-лист Букеровской премии. На эту награду Сахота претендовал и несколькими годами ранее со своим романом "Год побегов".





Билл Гейтс: Кадзуо Исигуро, "Клара и Солнце"

У Билла Гейтса есть традиция — ежегодно представлять свою подборку книг на новогодние праздники. На этот раз в топ-5 бизнесмена — сразу два произведения в жанре научной фантастики. Как пояснил Гейтс, он зачитывался подобной литературой в детстве. С возрастом больше стал увлекаться жанром нон-фикшен, однако в последнее время все чаще предпочитает книги, которые ему "понравились бы в детстве".

В список Гейтса попал роман нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро "Клара и Солнце". Речь в книге идет о будущем планеты, в котором все дети находятся на домашнем обучении (во что с учетом новых реалий, увы, легко верится). Чтобы лишенные общения школьники не страдали от одиночества, родители покупают им друзей-роботов. Клара — как раз такой андроид, работающий от солнечной энергии и составляющий компанию тяжело больной девочке.

Эта книга заставила меня размышлять о том, какой стала бы жизнь, будь в ней такие чрезвычайно умные роботы. И как бы мы относились к ним — как к продуктам технологии или чему-то большему,

— пишет Билл Гейтс. Помимо sci-fi и книг о технологиях и ученых в его пятерке фаворитов есть и литература совсем другого формата — книга "Хамнет" писательницы Мэгги О'Фаррелл — вымышленная история жизни сына Уильяма Шекспира.





Илон Маск: Ник Бостром, "Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии"

Под конец года личный топ-5 лучших книг подготовил и Илон Маск. В его списке также присутствует нон-фикшен (книга о создании стартапов от основателя PayPal Питера Тиля), но есть и художественная литература — "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд. Как и Гейтс, Маск включил в свой список must read книгу об искусственном интеллекте. Правда, если Билл сделал выбор в пользу романа о добродушных роботах, то создатель Tesla порекомендовал всем ознакомиться с книгой об угрозах, которые несут разработки в данной области. Маск ранее уже выражал мнение, что искусственный интеллект "опаснее ядерного оружия", а усилия по его разработке сравнивал с попытками "вызвать дьявола".





Аня Чиповская: Роберт Гэлбрейт, "Зов кукушки"

Аня Чиповская любит детективы, а среди наиболее понравившихся выделяет "Зов кукушки", написанный Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Авторство знаменитой создательницы Гарри Поттера было раскрыто спустя пару месяцев после выхода криминального романа в 2013 году.

"Зов кукушки" — первая книга серии о частном сыщике Корморане Страйке. Роман рассказывает об одном из дел, за которое берется детектив: ему предстоит разобраться в таинственной гибели модели. Девушка упала с балкона, и самая очевидная версия — самоубийство. Но когда Страйк начинает общаться со знакомыми погибшей и выяснять подробности происшествия, оказывается, что, вероятнее всего, произошло убийство.

В серии уже вышло пять книг, все они читаются запоем — идеальное чтение на долгие зимние праздники.





Тина Канделаки: Тове Дитлевсен, "Зависимость"

Тина Канделаки, по ее собственным словам, не перестает читать, даже когда в ее рабочем графике "ни одного живого места". Среди тех книг, которые за последнее время сильнее всего впечатлили телеведущую, — роман датской писательницы Тове Дитлевсен "Зависимость".

Дитлевсен писала стихи и прозу, ее романы во многом автобиографичны, в них она описывала собственные жизненные драмы. А их было немало: в конце концов Тове совершила суицид в возрасте 58 лет, приняв смертельную дозу снотворного.

"Зависимость" повествует о том, как 20-летняя писательница добивается успеха, выходит замуж — казалось бы, ее жизнь удалась. Но впереди немало испытаний: тяжелые расставания, оборвавшаяся беременность, нежелание творить и, наконец, разрушительная зависимость.





Надежда Оболенцева: Евгений Водолазкин, "Оправдание острова"

Надежда Оболенцева обычно не пишет отзывов о прочитанных книгах, зато часто показывает их на своей странице. Одна из тех, что появлялись на ее фотографиях в этом году, — книга "Оправдание острова" Евгения Водолазкина, наиболее известного по роману "Лавр".

"Оправдание острова" — сложное как по структуре, так и по содержанию произведение. Это и псевдоисторический роман, и притча, наполненная скрытыми отсылками к реальным событиям, странам, личностям. Действие романа происходит на Острове, которого нет на карте. Читатель следит за развитием истории Острова и — хотя писатель называет это место лишь собирательным образом, "моделью Европы" — находит пересечения с реальным миром.





Алена Долецкая: Элизабет Гилберт, "Происхождение всех вещей"

У Алены Долецкой часто появляются посты о книгах, в которых она подробно и обстоятельно делится своими впечатлениями. Среди относительно недавних рекомендаций журналистки — уже упомянутые детективы Роберта Гэлбрейта (она же Джоан Роулинг), новый роман Пелевина Transhumanism Inc, книга легендарного главреда Vogue Дианы Вриланд (аудиоверсию которой начитала как раз Долецкая) и многое другое. Также Алену впечатлила вышедшая в 2013 году книга Элизабет Гилберт "Происхождение всех вещей". Долецкая отзывается о ней так:

Семьсот двадцать шесть страниц высочайшего качества. Восхитительная проза. "Элегантный блеск семейной саги", — NY Times. Умоляю, возьмите ее с собой на каникулы. Порадуйте себя. Обласкайте мозги. Успокойте душу. Заодно смотаетесь на Таити, в Америку, в Голландию, в Лондон, попадете в тройку кораблекрушений, заведете десяток романов и мужей и полюбите жизнь.

Действительно, события книги Гилберт разворачиваются сразу в нескольких местах планеты, включая самые отдаленные ее точки. Временной отрезок, в который происходит действие, тоже очень масштабен — с конца XVIII века по конец XIX.





Софья Капкова: Эрнест Хемингуэй, "Победитель не получает ничего..."

Софья Капкова продемонстрировала подписчикам удачное приобретение:

Best shopping. Нашла в книжном первое издание 1933 года в суперсостоянии. Счастлива... А вы любите такую форму терапии?

— написала она.

Речь идет об издании сборника рассказов Эрнеста Хемингуэя "Победитель не получает ничего...". Эту книгу называют одной из самых пессимистичных среди созданных классиком. В США эпоха Великой депрессии — экономический кризис, безработица, стремительный рост числа самоубийств. Герои Хемингуэя — вполне себе отражение духа времени: они одиноки и сломлены, казалось бы, потеряли надежду, но все еще, словно по инерции, продолжают ждать чуда.





Маргарита Дорошевич