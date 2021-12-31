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Канадский регулятор предупредил об отсутствии лицензии у Binance

Канадский регулятор предупредил об отсутствии лицензии у Binance


Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) заявила об отсутствии лицензии у криптовалютной биржи Binance. Так ведомство отреагировало на недавнее объявление компании.


29 декабря платформа сообщила, что сотрудничает с регуляторами и возобновит работу в регионе. Представители Binance подтвердили The Block подлинность заявления.


В OSC назвали его недопустимым и подчеркнули, что биржа «не зарегистрирована в Онтарио».


«Binance преподнесла сотрудникам OSC ситуацию так, что после 31 декабря 2021 года новых транзакций с участием жителей Онтарио осуществляться не будет. Binance выпустила объявление для пользователей без какого-либо уведомления OSC об отмене этого обязательства», — говорится в пресс-релизе.


По данным Комиссии, в Онтарио зарегистрировано шесть платформ для торговли криптоактивами, и ведомство открыто к диалогу с фирмами, получившими предупреждение об отсутствии регистрации.


Позже представитель Binance уточнил The Block, что «возникло недопонимание».


«Мы не встречались напрямую с Комиссией по ценным бумагам Онтарио по поводу наших намерений, что явно было ошибкой, которую мы исправляем. Мы предоставим пользователям обновленные инструкции в ближайшее время», — подчеркнул он.


В марте OSC заявила, что осуществляющие торговлю цифровыми активами компании обязаны зарегистрироваться в качестве инвестиционных дилеров.


В мае регулятор подал иск против криптовалютной биржи Poloniex. По мнению ведомства, платформа предоставляла услуги по незарегистрированной торговле акциями и деривативами.


В июне Комиссия обвинила связанные с криптовалютной биржей KuCoin компании в несоблюдении законодательства о ценных бумагах.


Напомним, в июне Binance предупредила, что не сможет обслуживать пользователей из Онтарио и рекомендовала им закрыть все активные позиции до 31 декабря 2021 года.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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