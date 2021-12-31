Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кузнецова пожелала всем беречь тепло домашнего очага

Кузнецова пожелала всем беречь тепло домашнего очага

11:29  Автор: Кристина Стащенко



Семья делает людей сильнее и крепче, дает опору и поддержку, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»). Об этом сообщает пресс-служба партии. 

По ее мнению, канун праздника — лучшее время, чтобы вспомнить все хорошее и радостное, что было в уходящем году.

«Уверена, самые удивительные, дорогие мгновения — те, что связаны с родными, близкими людьми. Семья — то, что делает нас сильнее и крепче, она дает нам опору и поддержку. Большая, крепкая, дружная семья — такой мы хотим видеть Россию. Берегите свои семьи, трепетно храните тепло домашнего очага, будьте счастливы сами и дарите счастье другим», — сказала Кузнецова.

Матвиенко: уходящий год показал, насколько дороги единство и согласие


Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом и поблагодарил за общение и обратную связь в уходящем 2021 году. 



222
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила подписчиков, показав свои соски
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и "История елочных игрушек"
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959 года — ей миллионы лет
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959
Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада
Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада
Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года
Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела уйти из "Гарри Поттера"
Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела
Джада Пинкетт-Смит рассказала о борьбе с облысением: "Сейчас я могу над этим только смеяться"
Джада Пинкетт-Смит рассказала о борьбе с облысением: "Сейчас я
Telegram ввел реакции и защиту от спойлеров
Telegram ввел реакции и защиту от спойлеров
В МИД Германии поддержали решение Меркель о блокировке поставок оружия Киеву
В МИД Германии поддержали решение Меркель о блокировке поставок
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании в Нью-Йорке
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании в Нью-Йорке

Топ на сегодня

Конкурсы, Аллегрова и начесы: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский отметили годовщину свадьбы в стиле 90-х
Конкурсы, Аллегрова и начесы: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию «Безопасные новогодние каникулы»
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по программе «Земский учитель»
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по

Еще по теме

Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём семьи, любви и верности
Кузнецова уверена, что наладит позитивный диалог с новым составом Госдумы
С Новым 2017 годом!
Володин поздравил россиян с Днём семьи, любви и верности