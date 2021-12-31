Кузнецова пожелала всем беречь тепло домашнего очага

11:29 Автор: Кристина Стащенко

Семья делает людей сильнее и крепче, дает опору и поддержку, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»). Об этом сообщает пресс-служба партии.

По ее мнению, канун праздника — лучшее время, чтобы вспомнить все хорошее и радостное, что было в уходящем году.

«Уверена, самые удивительные, дорогие мгновения — те, что связаны с родными, близкими людьми. Семья — то, что делает нас сильнее и крепче, она дает нам опору и поддержку. Большая, крепкая, дружная семья — такой мы хотим видеть Россию. Берегите свои семьи, трепетно храните тепло домашнего очага, будьте счастливы сами и дарите счастье другим», — сказала Кузнецова.

Матвиенко: уходящий год показал, насколько дороги единство и согласие

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом и поблагодарил за общение и обратную связь в уходящем 2021 году.

222