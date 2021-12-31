Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день можно сделать удачным и счастливым, если знать, к чему готовиться. Рекомендации астрологов помогут вам выбрать правильный путь к успеху и счастью в последний день 2021 года.

Астрологи считают, что нас ждет довольно благоприятный, хоть и непростой в психологическом плане день. Луна не в лучшем положении, поэтому она осложнит общение, сорвет договоренности, повысит вероятность ошибок в подготовке к Новому году. Многое сегодня зависит от настроя и умения держать себя в руках. Три простые техники помогут успокоиться в трудной ситуации и остаться на плаву.

Фаза Луны: фаза убывания Луны плохо сочетается со знаком Стрельца. 27 лунный день, скорее всего, будет непредсказуемым.

Магнитные бури 31 декабря: магнитной бури не предвидится, поскольку на Солнце вспышек замечено не было.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

размеренность;общение;домашние дела;доброта;умение слушать;объективность.усталость;агрессия;уныние;смена курса;эгоизм.

Во время убывающей Луны астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься домашними делами. Можно покупать что-то для дома, но осторожно. Подготовка к празднику не сорвется, если действовать сообща с близкими людьми и посильно помогать друг другу. Устраивать генеральную уборку сегодня точно не стоит. Ее лучше перенести на начало января. Стрелец не очень любит уборку, поэтому, если нет желания преобразить квартиру, за дела лучше не браться.

Одежда и талисманы в эту пятницу

Астрологи советуют обратить внимание на богатство огненной палитры, но только в том случае, если вам не хватает мотивации и сил из-за убывающей Луны. Можно отдать предпочтение красному, оранжевому и винному оттенку. Если же ощутите раздражительность и импульсивность из-за Стрельца, нейтрализуйте его силу приглушенными синими тонами.

Из талисманов стоит выделить в первую очередь серебряные украшения. Они выступают в роли оберегов от неприятностей. С их помощью ваши планы не сорвутся. Из минералов лучше отдавать предпочтение тем, которые гармонизируют сознание: аквамарину, аметисту, лунному камню, белому кварцу.

Финансы и работа в 27 лунный день

Если вам придется совершать много покупок сегодня, обязательно воспользуйтесь полезным заговором, чтобы не потратить деньги зря. Это сложный день, в который лучше отвлечься от работы, прогнозов, мыслей о прошлом. Если вам нужно будет работать допоздна, будьте готовы вникать во все мелочи, внимательно читать документы и обращать внимание на мелкий шрифт в договорах.





Лучше не начинать крупные проекты в бизнесе, а потратить силы и деньги на реализацию уже задуманного. Глобальные перемены будут лишними: не нужно увольняться с работы или посещать собеседования. Обстоятельства сами будут подталкивать к тому, что сейчас важнее всего.

Любовь и общение 31 декабря

На первый план выходят не личные проблемы, а интересы семьи. Старайтесь бороться с эгоизмом и стремлением навязать свою волю окружающим: это выльется в споры и конфликты, что точно испортит завершение 2021 года. Чем меньше в вас будет агрессии, тем лучше.

Не нужно делать поспешных выводов относительно поведения и поступков других людей. Все разбирательства лучше отложить на другой день. Сегодня мало кто будет объективным, особенно в состоянии нервного возбуждения, поэтому выяснение отношений лучше отложить на начало 2022 года.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение в эту пятницу будет волнообразным. Неприятные мелочи могут выводить из себя и нервировать, однако злость и негатив быстро уйдут, если вы не станете фокусироваться на проблеме. Стрелец навязывает эгоизм, но лучше не проявлять излишнего самолюбия, чтобы не расстраивать близких.

Астрологи советуют больше отдыхать, слушать спокойную музыку, заниматься духовными практиками. Важно сосредоточиться на своем настроении и поддерживать его на должном уровне. Можно заниматься спокойной работой, подготовкой дома к празднику.