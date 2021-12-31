Маск назвал имя создателя биткоина

Вадим Карасев

Американский миллиардер Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана выразил уверенность, что настоящим изобретателем биткоина стал специалист в области информатики и криптографии Ник Сабо.

По его словам, именно американский ученый скрывается под известным псевдонимом Сатоши Накамото.

"Настоящий Сатоши Накамото не я, а Ник Сабо, ученый, работающий в области информатики и криптографии", - заявил Маск.

Глава Tesla полагает, что истинную личность изобретателя криптовалюты можно узнать, посмотрев "на эволюцию идей" предполагаемых разработчиков и на то, "кто написал об этих идеях".

В 1998 году Сабо создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием bit gold. Несмотря на то, что система не была реализована на практике, ее считают предшественником биткоина. Сабо отрицает свою причастность к разработке первой криптовалюты.