Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом

Вадим Карасев

Николь Кидман обвинила в сексизме репортера The Guardian, который во время интервью, посвященного картине Аарона Соркина "В роли Рикардо", спросил 54-летнюю актрису о браке с Томом Крузом.

Фильм "В роли Рикардо", повествующий о непростых отношениях звезд американского телевидения Люсиль Болл и Дези Арназа, вышел в американский прокат 10 декабря. Кидман, сыгравшая в нем одну из главных ролей, рассуждала в интервью о том, как тяжело было Люсиль и Дези, игравшим супругов в сериале "Я люблю Люси", оставаться парой в реальной жизни.

По словам актрисы, ей нравится, что в этой истории о творческих и романтических отношениях нет счастливого конца.

Невозможно заставить людей вести себя так, как нам бы того хотелось. Иногда можно влюбиться в человека, с которым ты не проведешь всю оставшуюся жизнь. Я думаю, эта история у многих найдет отклик. У вас даже могут быть общие дети, или нет. В любом случае, эти двое очень любили друг друга.

Репортер газеты спросил Кидман, имеет ли она в виду, говоря это, и свой неудавшийся брак с Томом Крузом, на что актриса возмущенно ответила:

О боже, нет. Конечно же, нет. То есть, серьезно, это было так давно, что уже даже не относится к делу. Так что, нет. И вообще, я бы попросила не ставить меня в такое неловкое положение. У меня ощущение, что это почти сексизм, потому что я не думаю, что кто-то спросил бы о таком мужчину.





Николь Кидман и Том Круз

В браке с Томом Крузом актриса состояла с 1990 по 2001 год. Их приемные дети — 29-летняя дочь Изабелла и 26-летний сын Коннор — после развода родителей остались с отцом и прекратили общение с Кидман. Сейчас Николь замужем за 54-летним австралийским певцом Китом Урбаном, с которым воспитывает двух биологических дочерей — 13-летнюю Сандэй и 11-летнюю Фэйт.





Николь Кидман и Кит Урбан

Ранее в интервью звезда признавалась, что ей приходилось сталкиваться не только с сексизмом, но и с возрастной дискриминацией.

Ольга Петелина