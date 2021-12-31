Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом

Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом

Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом

Николь Кидман обвинила в сексизме репортера The Guardian, который во время интервью, посвященного картине Аарона Соркина "В роли Рикардо", спросил 54-летнюю актрису о браке с Томом Крузом.

Фильм "В роли Рикардо", повествующий о непростых отношениях звезд американского телевидения Люсиль Болл и Дези Арназа, вышел в американский прокат 10 декабря. Кидман, сыгравшая в нем одну из главных ролей, рассуждала в интервью о том, как тяжело было Люсиль и Дези, игравшим супругов в сериале "Я люблю Люси", оставаться парой в реальной жизни.    

По словам актрисы, ей нравится, что в этой истории о творческих и романтических отношениях нет счастливого конца.

Невозможно заставить людей вести себя так, как нам бы того хотелось. Иногда можно влюбиться в человека, с которым ты не проведешь всю оставшуюся жизнь. Я думаю, эта история у многих найдет отклик. У вас даже могут быть общие дети, или нет. В любом случае, эти двое очень любили друг друга.

Репортер газеты спросил Кидман, имеет ли она в виду, говоря это, и свой неудавшийся брак с Томом Крузом, на что актриса возмущенно ответила:

О боже, нет. Конечно же, нет. То есть, серьезно, это было так давно, что уже даже не относится к делу. Так что, нет. И вообще, я бы попросила не ставить меня в такое неловкое положение. У меня ощущение, что это почти сексизм, потому что я не думаю, что кто-то спросил бы о таком мужчину.


Николь Кидман и Том Круз

В браке с Томом Крузом актриса состояла с 1990 по 2001 год. Их приемные дети — 29-летняя дочь Изабелла и 26-летний сын Коннор — после развода родителей остались с отцом и прекратили общение с Кидман. Сейчас Николь замужем за 54-летним австралийским певцом Китом Урбаном, с которым воспитывает двух биологических дочерей — 13-летнюю Сандэй и 11-летнюю Фэйт.


Николь Кидман и Кит Урбан

Ранее в интервью звезда признавалась, что ей приходилось сталкиваться не только с сексизмом, но и с возрастной дискриминацией.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным детям пустые коробки
Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила подписчиков, показав свои соски
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и "История елочных игрушек"
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959 года — ей миллионы лет
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959
Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада
Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада
Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года
Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела уйти из "Гарри Поттера"
Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела

Топ на сегодня

В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию «Безопасные новогодние каникулы»
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников,
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по программе «Земский учитель»
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по

Еще по теме

Николь Кидман вспомнила в интервью о выкидыше в браке с Томом Крузом
Николь Кидман об усыновлении, рождении дочери и суррогатном материнстве: "Я мать, потому что люблю быть ею"
Николь Кидман сожалеет о браке с Томом Крузом
Николь Кидман призналась, что роман с Томом Крузом сыграл ключевую роль в ее карьере