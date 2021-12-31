Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Начинается последний день 2021 года. Нумерологи рассказали, под эгидой какого числа он пройдет. Также они дали советы о том, как можно привлечь удачу в этот важный и непростой день.

В такие дни, как сегодня, излишества губительны. Успех будет сопутствовать только умеренности и осторожности. Эксперты рекомендуют провести энергетическую чистку помещения, чтобы встретить новый 2022 год в окружении благотворной и созидательной энергии.

Число-покровитель 31 декабря 2021 года

Для начала необходимо узнать, под управлением какого числа пройдет день, ведь все прогнозы базируются именно на анализе его энергетики. Для этого складываем все числа даты 31.12.2021, прибавляя к полученному результату порядковый номер дня недели — 5: 3+1+1+2+2+0+2+1+5=17. 1+7=8.

У руля будет находиться Восьмерка. Это число, которому нравится общение между людьми. Это материальное число, поэтому можно совершать осторожные и взвешенные покупки и заниматься украшением дома. Не забудьте красиво и удобно одеться, чтобы привлекать больше удачи. День пройдет под управлением стабильной энергетики. Главный символ дня — пожатые руки. Они олицетворяют собой доброту, дружбу, желание помогать друг другу.





События 31 декабря из прошлого

Интересно узнать, что происходило 31 декабря в мировой истории ранее. События прошлого могут пролить свет на то, что ожидает нас сегодня.

31 декабря 1600 года было создана Английская Ост-Индская компания. Это великолепный день для вложения средств, открытия счета в банке и в целом для обдуманных финансовых операций. Восьмерка одобряет подобные тенденции.

31 декабря 1898 года была официально открыта первая междугородная телефонная линия Москва — Петербург. Если вы полны сил и вдохновения, то можете достичь определенных высот в работе и делах различного рода.

31 декабря 1952 года — день безвозмездной передачи советским правительством правительству КНР всех прав по совместному управлению Китайско-Восточной железной дорогой. Это идеальный день для того, чтобы подарить подарок близкому человеку. Не ждите боя курантов.

Советы нумерологов на эту пятницу

Старайтесь не выходить из зоны комфорта. Работа и дела будут полезными, но лучше помнить про отдых и осторожность.

Сегодняшнее число-покровитель даст нам возможность найти скрытый смысл во всем происходящем или в том, что происходило ранее.

Попробуйте взять паузу в отношениях, которые находятся не в лучшем состоянии. Если вы близки к разрыву, лучше дать второй половинке больше свободы.

Если вы окажетесь в самой гуще событий, постарайтесь не наживать себе врагов. Если день окажется динамичным и непредсказуемым, не бойтесь обращаться за поддержкой и протягивать руку помощи близким, коллегам, друзьям. Восьмерка это поощряет.

Не нужно пасовать перед трудностями. Будьте смелее и не бойтесь действовать решительно, если того потребуют обстоятельства. Серьезность — последнее прибежище заурядности, поэтому относитесь к неудачам и трудностям легко и играючи.

Вселенная не останется в стороне. Она попробует внести коррективы в нашу с вами жизнь. Это день благоприятных изменений, чудес.

Талисманы удачи на 31 декабря

Руна Вуньо. Она привлекает силу Вселенной. Восьмерка будет помогать вам с большей вероятностью, если вы будете периодически видеть изображение данной руны. Вот как она выглядит:





Серебряные украшения. Меньше всего 31 декабря хочется, чтобы что-то пошло не так, а планы сорвались. Серебряные украшения помогут этого избежать.

Камень сердолик. Этот минерал даст вам необходимый уровень мотивации и энтузиазма, но при этом вы останетесь осторожными, а ваши мысли не будут путаться. Это именно то, что нужно в последний день года.