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Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании в Нью-Йорке

Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании в Нью-Йорке

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек очень хотели провести рождественские и новогодние праздники вместе. Сделать перерыв в работе, судя по всему, удалось обоим — вчера их засняли в Нью-Йорке. Влюбленные поужинали в ресторане вместе с детьми Дженнифер от ее брака с Марком Энтони — 13-летними Максом и Эммой. Дети Бена (у актера есть трое детей от Дженнифер Гарнер) им компанию не составили.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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