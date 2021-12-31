Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании в Нью-Йорке

Вадим Карасев

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек очень хотели провести рождественские и новогодние праздники вместе. Сделать перерыв в работе, судя по всему, удалось обоим — вчера их засняли в Нью-Йорке. Влюбленные поужинали в ресторане вместе с детьми Дженнифер от ее брака с Марком Энтони — 13-летними Максом и Эммой. Дети Бена (у актера есть трое детей от Дженнифер Гарнер) им компанию не составили.





Мариана Панкина