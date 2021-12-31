Онкобольным детям подарили от "Модного приговора" пустые коробки — продюсер передачи извинился за ошибку

Вадим Карасев

Пациентам онкологического центра имени Блохина в Москве привезли в качестве новогодних подарков от программы "Модный приговор" пустые коробки — об этом в инстаграме рассказала волонтер центра Виктория Бирюкова.

По словам Бирюковой, год назад она приняла участие в одном из выпусков "Модного приговора" на Первом канале, после чего сотрудники передачи предложили передать в онкоцентр новогодние подарки детям. Волонтер помогла организовать представление с вручением подарков от Деда Мороза и Снегурочки, но в переданных четырех мешках оказались совершенно пустые коробки.

Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все. Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи... Разочарование в людях, непонимание, почему и как так можно было поступить не просто с детьми, а с детьми, борющимися за свою хрупкую жизнь...

— написала Бирюкова.

Она добавила, что вот уже который день извиняется перед мамами детей, тогда как сотрудники передачи извинений не принесли, а лишь заявили, что подарки у них украли, в связи с чем будет подано обращение в полицию.

По мне, такой поступок — это действительно приговор... только не модный, а бесчеловечный...

— прокомментировала ситуацию волонтер.

Изданию "Газета" Бирюкова рассказала, что во время представления велась съемка для "Модного приговора", но в итоге кадры с вручением подарков детям не вошли в предновогодний выпуск передачи.

Мы ждали программу 30 декабря, они вели съемку, чтобы показать, как они привезли подарки, но, видимо, они поняли, что я не остановлюсь, и решили, что лучше этого не показывать. Программа вышла, но наших роликов не было ни одного.

После резонанса в сети продюсер "Модного приговора" и генеральный директор компании "Красный квадрат" Илья Кривицкий все же извинился за произошедшее.

В рамках объявленной акции были собраны подарки для пациентов центра им. Блохина в количестве 30 штук. Все эти подарки были доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков, так, чтобы хватило на всех. <...> Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения.

— говорится в посте на официальной странице "Модного приговора" в инстаграме.

Создатели передачи пообещали прислать новые подарки 3 января.

Ольга Петелина