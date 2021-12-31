Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Онкобольным детям подарили от "Модного приговора" пустые коробки — продюсер передачи извинился за ошибку

Онкобольным детям подарили от "Модного приговора" пустые коробки — продюсер передачи извинился за ошибку

Онкобольным детям подарили от "Модного приговора" пустые коробки — продюсер передачи извинился за ошибку

Пациентам онкологического центра имени Блохина в Москве привезли в качестве новогодних подарков от программы "Модный приговор" пустые коробки — об этом в инстаграме рассказала волонтер центра Виктория Бирюкова.

По словам Бирюковой, год назад она приняла участие в одном из выпусков "Модного приговора" на Первом канале, после чего сотрудники передачи предложили передать в онкоцентр новогодние подарки детям. Волонтер помогла организовать представление с вручением подарков от Деда Мороза и Снегурочки, но в переданных четырех мешках оказались совершенно пустые коробки.

Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все. Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи... Разочарование в людях, непонимание, почему и как так можно было поступить не просто с детьми, а с детьми, борющимися за свою хрупкую жизнь...

— написала Бирюкова.

Она добавила, что вот уже который день извиняется перед мамами детей, тогда как сотрудники передачи извинений не принесли, а лишь заявили, что подарки у них украли, в связи с чем будет подано обращение в полицию.

По мне, такой поступок — это действительно приговор... только не модный, а бесчеловечный...

— прокомментировала ситуацию волонтер.

Изданию "Газета" Бирюкова рассказала, что во время представления велась съемка для "Модного приговора", но в итоге кадры с вручением подарков детям не вошли в предновогодний выпуск передачи.

Мы ждали программу 30 декабря, они вели съемку, чтобы показать, как они привезли подарки, но, видимо, они поняли, что я не остановлюсь, и решили, что лучше этого не показывать. Программа вышла, но наших роликов не было ни одного.

После резонанса в сети продюсер "Модного приговора" и генеральный директор компании "Красный квадрат" Илья Кривицкий все же извинился за произошедшее.

В рамках объявленной акции были собраны подарки для пациентов центра им. Блохина в количестве 30 штук. Все эти подарки были доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков, так, чтобы хватило на всех. <...> Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения.

— говорится в посте на официальной странице "Модного приговора" в инстаграме.

Создатели передачи пообещали прислать новые подарки 3 января.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Сбербанк дважды списал долг погибшего уральца
Сбербанк дважды списал долг погибшего уральца
Канадский регулятор предупредил об отсутствии лицензии у Binance
Канадский регулятор предупредил об отсутствии лицензии у Binance
Зеленский назовет партию в честь себя
Зеленский назовет партию в честь себя
Впервые в истории обнаружена магнитосфера у экзопланеты
Впервые в истории обнаружена магнитосфера у экзопланеты
Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре
Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре
15 случаев, когда женщины осознали, что они живут с «монстром», и просто должны были поделиться доказательствами (Новые фото)
15 случаев, когда женщины осознали, что они живут с «монстром», и
Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным детям пустые коробки
Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне

Топ на сегодня

Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников,
В Иркутской области «Кванториум Байкал» организует для школьников «Инженерные каникулы»
В Иркутской области «Кванториум Байкал» организует для школьников
Равшана Куркова показала достижения уходящего года
Равшана Куркова показала достижения уходящего года

Еще по теме

Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным детям пустые коробки
Власти Казани закупят новогодние подарки для детей на 32,1 млн. руб.
Российские самолеты привезли 40 тонн подарков сирийским детям
Мальчик передал 176 подарков в детскую больницу