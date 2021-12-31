"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила подписчиков, показав свои соски

Вадим Карасев

42-летний Гуф недавно женился во второй раз — избранницей рэпера стала модель Юлия, которая младше его на 17 лет. Девушка озадачила подписчиков своими сосками.

Блогерша опубликовала селфи, сделанное перед зеркалом. На снимке новоиспеченная жена Гуфа позирует без лифчика, так что сквозь тонкую ткань кофты можно рассмотреть ее соски.



После этого среди подписчиков Юлии развернулось обсуждение ее груди. Одни посчитали, что девушка увеличила бюст, а другие заподозрили ее в беременности.

"Что с сосками?) Почему они такие возбужденные и такие огромные?)", "Новые сисюли", "Может, человек в положении, а вы уже нагнали тут", — пишут пользователи Сети.

Сама Юлия с иронией отнеслась к комментариям к своей свежей фотографии.

Как писал NEWSTES, ранее невесту Гуфа заподозрили в беременности.

