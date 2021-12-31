Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным детям пустые коробки

Вадим Карасев

Волонтер Виктория Бирюкова рассказала о том, что программа Первого канала "Модный приговор" подарила маленьким пациентам Российского онкологического научного центра им. Блохина (РОНЦ) четыре мешка с пустыми коробками.

Передача организовала выступление в РОНЦ Деда Мороза со Снегурочкой и артистов.



"После поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил 4(!) мешка подарков и тут же уехал. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все", - написала Бирюкова в Instagram.

По словам волонтера, организаторы мероприятия до сих пор не принесли извинения и объяснили произошедшее тем, что подарки украли. Они обещали написать заявление в полицию, рассказала Бирюкова и отметила, что с ней пока никто по этому поводу больше не связывался.