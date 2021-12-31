Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным детям пустые коробки

Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным детям пустые коробки

Волонтер Виктория Бирюкова рассказала о том, что программа Первого канала "Модный приговор" подарила маленьким пациентам Российского онкологического научного центра им. Блохина (РОНЦ) четыре мешка с пустыми коробками.

Передача организовала выступление в РОНЦ Деда Мороза со Снегурочкой и артистов.

"После поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил 4(!) мешка подарков и тут же уехал. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все", - написала Бирюкова в Instagram.

По словам волонтера, организаторы мероприятия до сих пор не принесли извинения и объяснили произошедшее тем, что подарки украли. Они обещали написать заявление в полицию, рассказала Бирюкова и отметила, что с ней пока никто по этому поводу больше не связывался.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным детям пустые коробки
Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила подписчиков, показав свои соски
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и "История елочных игрушек"
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959 года — ей миллионы лет
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959
Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада
Институт РАН заказал за бюджетные деньги изучение ада
Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 31 декабря 2021 года
Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела уйти из "Гарри Поттера"
Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в Тома Фелтона и почему хотела

Топ на сегодня

В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию «Безопасные новогодние каникулы»
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников,
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по программе «Земский учитель»
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по

Еще по теме

Мальчик передал 176 подарков в детскую больницу
«Десантный» Дед Мороз из Ульяновска вручил подарки детям с ограниченными возможностями
В Воронеже открылась «Почта Деда Мороза»
Главный дедушка Мороз страны посетил 40 городов и подарил 2 млн. подарков