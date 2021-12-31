Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин предоставил российское гражданство бывшей советнице Рейгана

Путин предоставил российское гражданство бывшей советнице Рейгана

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшей неформальной советнице 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Ее имя значится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

90-летняя американка, отвечавшая в Белом доме за советское направление, обратилась к российскому лидеру с просьбой дать ей гражданство РФ в мае в эфире телеканала НТВ. Она пояснила, что посвятила долгие годы жизни сближению российского и американского народов, а также отметила, что намерена в России работать над книгой.

"Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Сегодня для меня крайне важно оставаться в России, чтобы продолжать мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честь для меня", - сказала экс-чиновница администрации США.

По словам Масси, ее дети не возражают против ее переезда в РФ, где она до этого момента жила по визе.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Маск назвал имя создателя биткоина
Маск назвал имя создателя биткоина
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений табу
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений
9 типов мужчин, которых стоит избегать любой ценой
9 типов мужчин, которых стоит избегать любой ценой
Звездный Instagram: как звезды наряжали елки и провожали 2021 год
Звездный Instagram: как звезды наряжали елки и провожали 2021 год
Путин предоставил российское гражданство бывшей советнице Рейгана
Путин предоставил российское гражданство бывшей советнице Рейгана
В США оценили работу России над экономическими ошибками СССР
В США оценили работу России над экономическими ошибками СССР
Bitfarms получила кредит от Galaxy Digital на $100 млн
Bitfarms получила кредит от Galaxy Digital на $100 млн
Какие книги читали и рекомендовали знаменитости в 2021 году
Какие книги читали и рекомендовали знаменитости в 2021 году
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Сбербанк дважды списал долг погибшего уральца
Сбербанк дважды списал долг погибшего уральца
Канадский регулятор предупредил об отсутствии лицензии у Binance
Канадский регулятор предупредил об отсутствии лицензии у Binance
Зеленский назовет партию в честь себя
Зеленский назовет партию в честь себя

Топ на сегодня

Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
В Иркутской области «Кванториум Байкал» организует для школьников «Инженерные каникулы»
В Иркутской области «Кванториум Байкал» организует для школьников
Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон
Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей
В МИД Германии поддержали решение Меркель о блокировке поставок оружия Киеву
В МИД Германии поддержали решение Меркель о блокировке поставок

Еще по теме

Бывшая советница Рейгана попросила гражданство России
Путин предоставил гражданство РФ пострадавшей в Сирии украинке
Анатолий Вассерман получил гражданство России
Путин предоставил французскому корреспонденту Дмитрию де Кошко российское гражданство