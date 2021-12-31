Путин предоставил российское гражданство бывшей советнице Рейгана

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшей неформальной советнице 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Ее имя значится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

90-летняя американка, отвечавшая в Белом доме за советское направление, обратилась к российскому лидеру с просьбой дать ей гражданство РФ в мае в эфире телеканала НТВ. Она пояснила, что посвятила долгие годы жизни сближению российского и американского народов, а также отметила, что намерена в России работать над книгой.



"Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Сегодня для меня крайне важно оставаться в России, чтобы продолжать мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честь для меня", - сказала экс-чиновница администрации США.



По словам Масси, ее дети не возражают против ее переезда в РФ, где она до этого момента жила по визе.