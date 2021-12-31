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Путин указал Байдену на возможность разрыва отношений между США и РФ в случае новых санкций

Путин указал Байдену на возможность разрыва отношений между США и РФ в случае новых санкций

10:12  Автор: Кристина Стащенко


Источник: ТАСС



Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом заявил о возможности полного разрыва взаимоотношений между странами в случае, если США введут против России обещанные «беспрецедентные» санкции. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет ТАСС. 

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 30 декабря. Он был запланирован на 15:30, то есть на 23:30 по московскому времени. Разговор проходил в закрытом для прессы режиме.

По словам Ушакова, в разговоре Байден упомянул, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в том числе в экономической и военной сферах.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — отметил дипломат. 

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По информации представителя Кремля, Путин также высказал мнение, что впоследствии такие шаги будут расценены потомками как ошибка. «А таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать», — подытожил Ушаков.

Он также сообщил, что президент США не уточнял, какие именно действия РФ могут привести к санкциям. 

По словам Ушакова, суть нынешнего разговора заключалась в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют».

Журналисты спросили, что имеется в виду под возможным «разрыве связей с Западом». «[Это] ничего не предполагает, потому что мы не знаем, что такое «масштабные санкции», но мы знаем, что это будет колоссальная ошибка, которая может привести к самым серьезным последствиям», — пояснил представитель Кремля.

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«Надеемся, что этого не будет, с этой целью и мы, и американцы, и другие западные страны начинают переговорный процесс по трем трекам. Для этого мы работаем и для этого наши президенты достигли договоренностей, чему мы, в общем-то, рады и [чем] довольны», — резюмировал он.

Он также сообщил, что Байден заверил Путина, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения. «Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сказал он.

Ранее Путин выражал озабоченность в связи с наращиванием военной группировки США и НАТО непосредственно у российских границ, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных.  

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  По его словам, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то время достижения ими Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти минут.   В такой ситуации Россия имеет полное право на действия по защите безопасности и суверенитета, подчеркнул Путин. Речь идёт не об устных гарантиях, а о юридически обязывающем документе. Президент отметил, что руководству США уже были направлены проекты соглашения и договора, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении.

#международные отношения #НАТО #США #Украина


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По материалам: pnp.ru

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