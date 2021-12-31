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Регионам помогут обновить трамваи

Регионам помогут обновить трамваи

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Марина Третьякова



Со следующего года в течение пяти лет государство потратит до 100 миллиардов рублей на комплексное развитие городского электрического транспорта, а также благоустройство и освещение улиц. Деньги будут предоставлять регионам в виде бюджетных кредитов с 2023 по 2027 годы. Такая мера поддержки утверждена постановлением Правительства, которое вступит в силу 1 января.

Документ вносит поправки в правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов — теперь проекты по обновлению подвижного состава обозначены в отдельной группе. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 24 декабря, деньги будут идти не только из бюджета, но также от инвесторов и других источников.

До 1 октября 2022 года регионы должны подать заявки на получение средств. По словам Мишустина, ответственным за отбор проектов будет Минтранс. Он также сообщил, что уже больше десятка регионов заявили о желании участвовать в программе.

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«В результате планируется закупить свыше полутора тысяч трамваев и более 400 электробусов, построить и реконструировать около 700 километров путей и более 120 зарядных станций для электробусов», — рассказал премьер.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#транспорт #в регионах


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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