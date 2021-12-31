Сбербанк дважды списал долг погибшего уральца

Вадим Карасев

Сбербанк дважды списал с наследников погибшего жителя Екатеринбурга сумму его долга и заблокировал все их банковские карты, рассказала в Facebook вдова должника Анна Ворончихина.

Она пояснила, что ее муж Михаил Вернигора погиб в 2018 году.

"У него было два кредита — в ВТБ и Райффайзенбанке, и кредитная карта Сбербанка. Я уведомила всех о смерти мужа, дополнительно нотариус делала запрос в Сбербанк о наличии счетов. Спустя 2,5 года банк насчитал на долг проценты за это время и предъявил иск наследникам. Решением суда с троих наследников взыскали задолженность в размере 205 тысяч рублей", - пояснила вдова.

Через полгода с момента погашения долга банк подал ходатайство о возбуждении исполнительного производства, в результате этого были списаны все средства со счетов наследников Михаила в Сбербанке, а карты заблокированы.

"Сегодня ходила в Сбербанк, показывала документы об оплате. Говорят, да, мы деньги принимали. Смотрят в компьютер и говорят — задолженность висит", - возмущается Ворончихина.

В итоге сумма, снятая со счетов наследников, значительно превысила сумму задолженности по решению суда. "Вы же теперь с нас, с каждой требуете по 200 000+! То есть на сегодняшний день вы уже присвоили себе в два раза больше, чем положено по суду, и требуете еще?" - негодует женщина.

В пресс-службе Сбербанка сообщили URA.Ru, что разбираются в ситуации и приложат все усилия для решения проблемы.