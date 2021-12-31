Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре

Проект дома для большой семьи «Дом-конверт» (Envelope House) разработан архитектурно-дизайнерской компанией Asolidplan и реализован в 2020 году в Сингапуре. Перед архитекторами стояла задача создать современный комфортный дом для нескольких поколений семьи - молодой семьи заказчика с маленьким ребенком, их пожилых родителей и их тети. Большая семья много лет дружно проживала вместе и очень ценила эту близость. Поэтому, когда заказчик приобрел участок земли для строительства нового дома, сохранение семьи стало неотъемлемой частью проекта.В качестве приоритетных пожеланий заказчика стало создание комфортной и многослойной внутренней программы с открытыми просторными общественными зонами и уединенными личными пространствами. При этом, важным моментом дизайна должны были стать обилие естественного света и щедрая зелень.Трехэтажный дом площадью 620 квадратных метров имеет простую кубическую форму с ландшафтной двойной оболочкой и вертикальным ландшафтным двором. Другую недвижимость можно посмотреть здесь https://commercial-intergal.com.ua/ru/. На первом уровне оборудована просторная социальная зона открытого плана, объединяющая гостиную, столовую и кухню. Второй этаж занимают пожилые родители заказчика и тетя. Третий уровень - это апартаменты молодой семьи с собственной входной дверью и отдельной лестницей. Здание завершается роскошным садом на крыше. Все три уровня, сохраняя при этом личное пространство каждого, объединяет атриум - центральный внутренний двор с большим садом и небольшими водными поверхностями.Его пересекает деревянная лестница, которая расширяясь вокруг внутренних деревьев и возвышаясь над водными пространствами, предоставляет уютные места для отдыха и общения. Увеличенные площадки лестницы являются своего рода балконами, на которых можно отдыхать, наслаждаясь внутренним садом и игрой света на фоне белых стен. Зеленые деревья, пышные растения и небольшие пруды являются связующим звеном между интерьером и внешним миром. Простая материальность блестящей алебастровой штукатурки подчеркивает многослойность пространства и усиливает яркие краски живой зелени.Asolidplan удалось создать настоящий тропический дом, приспособленный к особенностям местного климата, не используя для этого такие типичные дизайнерские решения, как глубокие карнизы и широкие свесы, которые трудно реализовать в Сингапуре по причине дефицита земли. Стратегия ландшафтной двойной обшивки с ее эффективными биофильными и микроклиматическими эффектами обеспечивают в доме комфортную температуру. Внутренний водный сад, трехуровневый двор с вентилируемым потолочным окном и сад на крыше привносят во внутреннее пространство ощущение присутствия на природе, наполняют интерьер свежестью и прохладой.