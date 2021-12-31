Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре

Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре
Проект дома для большой семьи «Дом-конверт» (Envelope House) разработан архитектурно-дизайнерской компанией Asolidplan и реализован в 2020 году в Сингапуре. Перед архитекторами стояла задача создать современный комфортный дом для нескольких поколений семьи - молодой семьи заказчика с маленьким ребенком, их пожилых родителей и их тети. Большая семья много лет дружно проживала вместе и очень ценила эту близость. Поэтому, когда заказчик приобрел участок земли для строительства нового дома, сохранение семьи стало неотъемлемой частью проекта.



В качестве приоритетных пожеланий заказчика стало создание комфортной и многослойной внутренней программы с открытыми просторными общественными зонами и уединенными личными пространствами. При этом, важным моментом дизайна должны были стать обилие естественного света и щедрая зелень.

Трехэтажный дом площадью 620 квадратных метров имеет простую кубическую форму с ландшафтной двойной оболочкой и вертикальным ландшафтным двором. Другую недвижимость можно посмотреть здесь https://commercial-intergal.com.ua/ru/. На первом уровне оборудована просторная социальная зона открытого плана, объединяющая гостиную, столовую и кухню. Второй этаж занимают пожилые родители заказчика и тетя. Третий уровень - это апартаменты молодой семьи с собственной входной дверью и отдельной лестницей. Здание завершается роскошным садом на крыше. Все три уровня, сохраняя при этом личное пространство каждого, объединяет атриум - центральный внутренний двор с большим садом и небольшими водными поверхностями.

Его пересекает деревянная лестница, которая расширяясь вокруг внутренних деревьев и возвышаясь над водными пространствами, предоставляет уютные места для отдыха и общения. Увеличенные площадки лестницы являются своего рода балконами, на которых можно отдыхать, наслаждаясь внутренним садом и игрой света на фоне белых стен. Зеленые деревья, пышные растения и небольшие пруды являются связующим звеном между интерьером и внешним миром. Простая материальность блестящей алебастровой штукатурки подчеркивает многослойность пространства и усиливает яркие краски живой зелени.

Asolidplan удалось создать настоящий тропический дом, приспособленный к особенностям местного климата, не используя для этого такие типичные дизайнерские решения, как глубокие карнизы и широкие свесы, которые трудно реализовать в Сингапуре по причине дефицита земли. Стратегия ландшафтной двойной обшивки с ее эффективными биофильными и микроклиматическими эффектами обеспечивают в доме комфортную температуру. Внутренний водный сад, трехуровневый двор с вентилируемым потолочным окном и сад на крыше привносят во внутреннее пространство ощущение присутствия на природе, наполняют интерьер свежестью и прохладой.




















# Актуальные новости

По материалам: Sivator

Последние новости

Впервые в истории обнаружена магнитосфера у экзопланеты
Впервые в истории обнаружена магнитосфера у экзопланеты
Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре
Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре
15 случаев, когда женщины осознали, что они живут с «монстром», и просто должны были поделиться доказательствами (Новые фото)
15 случаев, когда женщины осознали, что они живут с «монстром», и
Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным детям пустые коробки
Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила подписчиков, показав свои соски
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и "История елочных игрушек"
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959 года — ей миллионы лет
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959

Топ на сегодня

В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию «Безопасные новогодние каникулы»
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников,
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по программе «Земский учитель»
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по

Еще по теме

Десять семей Ростовской области удостоены звания "Трудовая династия Дона"
В Липецкой области 90% детей-сирот устроено в новые семьи
Самый современный торговый комплекс в мире (ФОТО)
Сестра Меган Маркл расстроилась из-за Рождества королевской семьи