Telegram ввел реакции и защиту от спойлеров

Вадим Карасев

Мессенджер Telegram в своем последнем обновлении позволил пользователям скрывать часть текста в сообщениях. Эта функция может уберечь от раскрытия сюжетных поворотов в книгах, играх и фильмах.

Согласно негласному сетевому этикету, давно принятому на форумах и в некоторых социальных сетях, пользователи стараются предупреждать других о спойлерах — обычно это текстовое предупреждение, но зачастую часть сообщения скрывают. Чтобы прочитать такой фрагмент, нужно сначала его выделить или нажать на него. Аналогичная функция теперь есть и в Telegram.





Еще два крупных нововведения — реакции и перевод сообщений. В личных чатах можно будет реагировать на сообщение любым из предложенных эмодзи, а в групповых беседах — по "белому списку", настроенному администратором (он также сможет вообще отключить реакции).

Для получения доступа к новым функциям необходимо установить самую последнюю версию официального клиента Telegram. В программе для Windows может потребоваться активировать обновление до бета-версий в настройках.

Ранее Ruposters писал, что пользователи Android загрузили мессенджер Telegram из магазина Google Play уже свыше миллиарда раз. На фоне этого россияне все чаще жалуются на "инфоцыганскую" рекламу.