Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон

Вадим Карасев

Тиктокер под ником screamak показал, как могли бы выглядеть в старости звезды российского рэпа, такие как Моргенштерн, Элджей и Оксимирон.

Тиктокер отредактировал современные фото знаменитых артистов, придав им атмосферу последних десятилетий 20-го века, после чего "состарил" музыкантов, поместив их в современность.



Подобное видео с Моргенштерном набрало за сутки около двух миллионов просмотров. Блогер "состарил" лицо знаменитости с помощью специального фильтра.

@screamak





♬ оригинальный звук - ScreaMak

Кроме того, тиктокер опубликовал ролики с "пожилыми" Дорой, Элджеем, Оксимироном и даже Виктором Цоем.

@screamak

Ответ пользователю @z_u_e_v_

♬ оригинальный звук - ScreaMak@screamak

Ответ пользователю @_amoral.exe_ отмечайте @mentaldora

♬ оригинальный звук - ScreaMak@screamak





♬ оригинальный звук - ScreaMak@screamak

Ответ пользователю @mr.randommusic

♬ оригинальный звук - ScreaMak@screamak

Ответ пользователю @044_afonya

♬ оригинальный звук - ScreaMak@screamak





♬ оригинальный звук - ScreaMak@screamak

Ответ пользователю @38379u27

♬ оригинальный звук - ScreaMak

Как писал NEWSTES, ранее жена Гуфа озадачила подписчиков, показав свои соски.