Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон

Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон

Тиктокер под ником screamak показал, как могли бы выглядеть в старости звезды российского рэпа, такие как Моргенштерн, Элджей и Оксимирон.

Тиктокер отредактировал современные фото знаменитых артистов, придав им атмосферу последних десятилетий 20-го века, после чего "состарил" музыкантов, поместив их в современность.

Подобное видео с Моргенштерном набрало за сутки около двух миллионов просмотров. Блогер "состарил" лицо знаменитости с помощью специального фильтра.


@screamak


♬ оригинальный звук - ScreaMak

Кроме того, тиктокер опубликовал ролики с "пожилыми" Дорой, Элджеем, Оксимироном и даже Виктором Цоем.


@screamak

Ответ пользователю @z_u_e_v_

♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak

Ответ пользователю @_amoral.exe_ отмечайте @mentaldora

♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak


♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak

Ответ пользователю @mr.randommusic

♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak

Ответ пользователю @044_afonya

♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak


♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak

Ответ пользователю @38379u27

♬ оригинальный звук - ScreaMak

Как писал NEWSTES, ранее жена Гуфа озадачила подписчиков, показав свои соски.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон
Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей
Ирина Антоненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Ирина Антоненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
В Иркутской области «Кванториум Байкал» организует для школьников «Инженерные каникулы»
В Иркутской области «Кванториум Байкал» организует для школьников
Трейдер рассказал о работе внутри границ ценового диапазона биткоина
Трейдер рассказал о работе внутри границ ценового диапазона биткоина
Так выглядит ТОП-10 лучших игр от независимых разработчиков в 2021 году
Так выглядит ТОП-10 лучших игр от независимых разработчиков в 2021
Равшана Куркова показала достижения уходящего года
Равшана Куркова показала достижения уходящего года
Шура рассказал о конфликте Леры Кудрявцевой с известной певицей
Шура рассказал о конфликте Леры Кудрявцевой с известной певицей
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников,
Санкт-Петербург получит субсидии на создание цифровой образовательной среды
Санкт-Петербург получит субсидии на создание цифровой образовательной

Топ на сегодня

Владимир Вдовиченков доволен, что Елена Лядова стала редко сниматься в кино
Владимир Вдовиченков доволен, что Елена Лядова стала редко сниматься
В Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche & Black Book
В Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche &
Похудевшая Екатерина Стриженова вышла на сцену Кремлевского дворца в «королевском» наряде
Похудевшая Екатерина Стриженова вышла на сцену Кремлевского дворца в
Андрей Малахов рассказал, чем увлекается сын
Андрей Малахов рассказал, чем увлекается сын
Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс
Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс

Еще по теме

Назван самый популярный оригинальный сериал на Netflix
«Я чувствовал себя супергероем»- тиктокер Просто Alex раскрывает секреты своих фокусов
Элджей дал первое интервью: «Пусть все думают, что я не умею разговаривать»
Гей-звезду TikTok Егора Громова задушили и убили