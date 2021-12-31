Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон
Тиктокер под ником screamak показал, как могли бы выглядеть в старости звезды российского рэпа, такие как Моргенштерн, Элджей и Оксимирон.
Тиктокер отредактировал современные фото знаменитых артистов, придав им атмосферу последних десятилетий 20-го века, после чего "состарил" музыкантов, поместив их в современность.
Подобное видео с Моргенштерном набрало за сутки около двух миллионов просмотров. Блогер "состарил" лицо знаменитости с помощью специального фильтра.
@screamak
♬ оригинальный звук - ScreaMak
Кроме того, тиктокер опубликовал ролики с "пожилыми" Дорой, Элджеем, Оксимироном и даже Виктором Цоем.
@screamak
Ответ пользователю @z_u_e_v_♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak
Ответ пользователю @_amoral.exe_ отмечайте @mentaldora♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak
♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak
Ответ пользователю @mr.randommusic♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak
Ответ пользователю @044_afonya♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak
♬ оригинальный звук - ScreaMak
@screamak
Ответ пользователю @38379u27♬ оригинальный звук - ScreaMak
Как писал NEWSTES, ранее жена Гуфа озадачила подписчиков, показав свои соски.