Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области

Вадим Карасев

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак принял участие в акции "Елка желаний". Парламентарий выбрал шары с двумя номерами, под которыми оказались желания двух детей — девочки 12 лет, которая хотела получить ноутбук, и мальчика 13 лет, который мечтал об электронном конструкторе.

В гости к четырехлетней Вере из Санкт-Петербурга секретарь генсовета "Единой России" 30 декабря приехал лично. Он подарил девочке интерактивную куклу, которую она просила у Деда Мороза.

Также Турчак исполнил мечту 14-летнего Романа получить в подарок современный графический планшет. Его младшей сестре — восьмилетней Маше — он привез воздушный пластилин. Девочка также попросила к Новому году новые сережки и большую игрушечную кошку. Уже завтра и это желание будет исполнено.

Подарки передали еще двум детям из города Кириллова Вологодской области. 12-летняя Елизавета получила в подарок ноутбук, а 13-летний Максим — электронный конструктор.

