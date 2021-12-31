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В МИД Германии поддержали решение Меркель о блокировке поставок оружия Киеву

В МИД Германии поддержали решение Меркель о блокировке поставок оружия Киеву

В МИД Германии поддержали идею бывшего канцлера страны Ангелы Меркель о блокировке поставок оружия на Украину. По словам главы ведомства Анналены Бербок, дальнейшая военная эскалация не принесет Киеву дополнительной безопасности.

Министр иностранных дел уверена, что результата можно достичь только дипломатическим путем. В том числе с помощью диалога между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом, добавила она.

"Но сейчас стоит задача не допустить дальнейшей эскалации. Это можно сделать только дипломатическим путем — в "нормандском формате", а также в рамках Совета НАТО — Россия, а также в рамках ОБСЕ", — сказала Бербок в интервью агентству dpa.

Германия и Нидерланды в мае заблокировали поставки вооружений для Киева. Речь идет о винтовках Barrett M82 из США. Немецкие власти по инициативе Меркель воспользовались своим правом вето и отменили поставку необходимого Украине оружия. По информации СМИ, по просьбе Меркель к этому решению присоединился Амстердам, так как канцлер якобы не хотела, чтобы Германия была единственной страной, выступающей против вооружения украинской стороны.

Ранее Ruposters писал, что Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану оружие.

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По материалам: uposters.ru

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