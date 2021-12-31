В США оценили работу России над экономическими ошибками СССР

Вадим Карасев

Ключевые характеристики российской экономики говорят о стремлении России не допустить повторения ошибок СССР в этой сфере, говорится в статье американских экспертов по РФ Майкла Кофмана и Роберта Конноли для журнала Foreign Affairs.

"Российские политики извлекли уроки из бурного позднесоветского опыта, а также из экономических потрясений 1990-х годов", - пишут эксперты.

Из этих потрясений были сделаны выводы о влиянии волатильности рынка ресурсов на финансовую стабильность зависящих от экспорта экономик, полагают авторы статьи. Хотя ситуацию в экономике России можно называть "стагнацией", пишут специалисты, "Москве удалось укрепиться для устойчивой конкуренции с Соединенными Штатами". Они отмечают создание Россией стабилизационных фондов, аккумулирующих средства от экспорта и позволяющих пережить макроэкономические потрясения.

Американские эксперты подчеркивают, что Россия все еще пытается найти экономическую модель, способную обеспечить непрерывный рост и снизить зависимость от экспорта ресурсов.