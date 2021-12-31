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Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959 года — ей миллионы лет

Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959 года — ей миллионы лет

Более 55 миллионов лет назад в южноамериканских зарослях обитала змея, которая отличалась достаточно крупными размерами. Масса рептилии достигала 1000 кг.

Тысячелетиями создание считали исчезнувшим, но не так давно в сети появились упоминания из архива, датированного 1958 года.

Рептилия Titanoboa или Титанобоа – крупная змея, длина тела которой достигает пятнадцати метров, а вес достигает тысячи килограммов.

Это существо относится к родственникам семейства анаконд с примесью удава. Когда на Земле перестали проживать динозавры, эта рептилия являлась самым опасным хищником.


Однако упоминаний о ней не было достаточно давно, и вид считался вымершим. Но в середине двадцатого века американские воины смогли запечатлеть змею – снимок был сделан в районе Конго.

Согласно кадру, длина рептилии составила несколько десятков метров.

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По материалам: MirFactov

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