Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Впервые в истории обнаружена магнитосфера у экзопланеты

Впервые в истории обнаружена магнитосфера у экзопланеты

Исследователи впервые нашли признаки существования магнитосферы у планеты, находящейся за пределами Солнечной системы. Напряженность магнитного поля у планеты HAT-P-11b, обращающейся вокруг одной из звезд созвездия Лебедя, оценивается в 1–5 гауссов (у Земли она равняется 0,25–0,65 гаусса).

Расположенная в 123 световых годах от Земли планета HAT-P-11b размером с Нептун обладает атмосферой. В 2014 году ученые обнаружили вокруг этой планеты сгустки водяного пара, что позволило им сделать выводы о возможном наличии биологической жизни на ней. В 2016 году слабые радиосигналы от этой планеты были интерпретированы как свидетельство гроз, бушующих в ее атмосфере. Они оказались настолько мощными, что самые большие грозы на Земле вызвали бы менее одного процента мощности сигнала, приходящего с планеты HAT-P-11b.

Группа Лотфи Бен-Яффеля (Lotfi Ben-Jaffel) из Института астрофизики в Париже проанализировала наблюдения HAT-P-11b в ультрафиолетовом диапазоне, сделанные космическим телескопом «Хаббл» в 2016 – 2017 годах во время шести транзитов планеты по диску своей звезды. Наблюдения выявили протяженную область, богатую ионами углерода, которые окружают HAT-P-11b и следуют за ней длинным хвостом, что лучше всего объясняется воздействием магнитного поля планеты. Этот хвост магнитосферы простирается на 1,8–3,1 астрономических единиц.

Lotfi Ben-Jaffel/Institute of Astrophysics, Paris

Исследователи также обнаружили, что металличность атмосферы HAT-P-11b — количество химических элементов тяжелее водорода и гелия — ниже ожидаемой. В Солнечной системе ледяные гиганты Нептун и Уран характеризуются высокой металличностью, но имеют слабые магнитные поля, в то время как гораздо более крупные газовые планеты, Юпитер и Сатурн, имеют низкую металличность и сильные магнитные поля. По словам авторов, низкая атмосферная металличность HAT-P-11b бросает вызов современным моделям образования экзопланет. «Хотя масса HAT-P-11b составляет всего 8 % от массы Юпитера, мы думаем, что экзопланета больше похожа на мини-Юпитер, чем на Нептун, — говорит Гильда Баллестер (Gilda Ballester) из Университета Аризоны. — Атмосферный состав, который мы видим на HAT-P-11b, указывает, что необходимо провести дополнительную работу для уточнения существующих теорий о том, как в целом образуются определенные экзопланеты».

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

# Новости на сегодня

По материалам: polit.ru

Последние новости

Впервые в истории обнаружена магнитосфера у экзопланеты
Впервые в истории обнаружена магнитосфера у экзопланеты
Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре
Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре
15 случаев, когда женщины осознали, что они живут с «монстром», и просто должны были поделиться доказательствами (Новые фото)
15 случаев, когда женщины осознали, что они живут с «монстром», и
Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным детям пустые коробки
Программа Первого канала "Модный приговор" подарила больным
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом
Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
15 раз, когда люди встретили Новый год с чувством юмора
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Байден на переговорах с Путиным заговорил о ядерной войне
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 декабря 2021 года
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила подписчиков, показав свои соски
"Почему такие возбужденные?": жена Гуфа озадачила
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и "История елочных игрушек"
Битва книг: "Рождественский поросенок" Джоан Роулинг и
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959 года — ей миллионы лет
Военные показали секретное фото с самой большой змеей планеты из 1959

Топ на сегодня

В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию «Безопасные новогодние каникулы»
В Волгоградской области «Лаборатория безопасности» проводит акцию
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников,
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по программе «Земский учитель»
В Алтайском крае подготовлен перечень вакансий на 2022 год по

Еще по теме

Ученые-астрофизики заявили об опасности «девятой планеты»
Ученые открыли девятую планету солнечной системы
Астрономы сделали снимок далекой гигантской экзопланеты
В атмосфере одной из экзопланет есть железо и титан