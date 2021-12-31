Зеленский назовет партию в честь себя

Вадим Карасев

Правящую на Украине партию "Слуга народа" могут переименовать в честь ее лидера, президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "Страна.UA" со ссылкой на источники.

По данным издания, в офисе президента сейчас обсуждают такую возможность, а само переименование может произойти ближе к выборам в Верховную раду, которые пройдут в 2023 году. Предварительно политическая сила получит название "Партия Зеленского".

О переименовании в ОП задумались после получения результатов соцопроса, показавших, что рейтинг Зеленского выше, чем у его партии, пояснили источники. Вместе со сменой названия планируется почистить ряды "Слуги народа" от депутатов, запятнавших свою репутацию.

