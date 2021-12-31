Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Вадим Карасев

Каждой женщине необходимо иметь козырь в рукаве на любой случай жизни. Женский гороскоп станет в этом хорошим помощником. Астрологи подскажут, как стоит поступать в той или иной ситуации представительницам прекрасного пола.

На этой неделе многие женщины почувствуют сильное влияние Меркурия, находящегося в Знаке Водолея. Это будет благоприятный период для дел и общения, период принятия важных решений. Многим женщинам будет присущ дух авантюризма, который вкупе со следованием магическим законам счастья поможет в корне изменить свою жизнь и добиться больших успехов на любом поприще, будь то работа или любовь.

Женщина-Овен

Прекрасным Овнам захочется сделать важный жизненный шаг, решить поставленные задачи в любой сфере. Амурные дела могут выйти на первый план у тех, кто занимается активными поисками второй половинки. Если хочется привлечь внимание определенного мужчины, можно воспользоваться советами экспертов о том, как это сделать по Знаку Зодиака. Представительницам данного Знака необходимо любыми способами избегать споров с людьми.

Женщина-Телец

Астрологи советуют женщинам этого Знака почаще обращать внимание на окружающих: быть открытыми для общения, стать теплее к близким людям, не бояться тратить драгоценное время на помощь. Отрицательные чувства и эмоции сейчас крайне опасны. Прекрасным Тельцам, возможно, захочется увидеть будущее, получить ответ на важный вопрос. В этом им поможет простой расклад на рунах. Также полезно будет прислушиваться к интуиции.

Женщина-Близнецы

Ночные светила немного приглушат эмоциональность и чувствительность Близнецов. Этим женщинам удастся усмирить свой буйный нрав. С 3 по 9 января важно, чтобы все решения были обдуманными, поэтому стоит выкрутить логику и разум на максимум. Попытки объяснить необъяснимое и решить нерешаемое могут привести к энергетической блокировке успеха. Меркурий в Водолее даст женщинам-Близнецам много удачи в самых разных сферах.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам будет везти по-крупному. Они будут успешны на работе, в любви и творчестве. Решение преуспеть во всех сферах будет вполне выполнимым. Чтобы все задуманное получилось, важно как можно меньше общаться с представителями самых завистливых Знаков Зодиака. Раки и сами входят в этот список. Астрологи советуют им избавиться от деструктивного чувства как можно скорее. Не нужно наблюдать за чужими успехами, так как это не даст ровным счетом ничего.

Женщина-Лев

Прекрасные Львы на первой неделе 2022 года смогут добиваться лучших результатов в работе, делах и любви при помощи хитрости. Идеальный рецепт достижения желаемого в начале года включает в себя также обращение к прошлому опыту и советам близких людей. Чтобы привлечь деньги, женщинам этого Знака понадобится больше внимательности. Привлечь любовь им помогут советы фэн-шуй. Астрологи советуют женщинам-Львам уделить хотя бы толику времени семье и близким.

Женщина-Дева

Верно распределив силы в каждой из сфер, женщины-Девы смогут избежать проблем. Такой подход поможет исключить стрессовые ситуации. Особое внимание прекрасным дамам этого Знака стоит уделить любви. Девам удастся разжечь страсть в сердце любимого мужчины. В этом им помогут три простых обряда. В работе и делах важно следовать правилам и ни в коем случае не рисковать. Обаяние этих женщин будет на высоте, а они сами окажутся в центре общественного внимания.

Женщина-Весы

Женщин этого Знака ждет повышенное внимание мужчин. Оно обязательно принесет удовольствие и разожжет азарт в их сердце. Астрологи советуют использовать эту неделю, чтобы достичь намеченных целей и желаемых высот не только в любви, но и в делах. Ночные светила помогут раскрыть все зодиакальные достоинства Весов, так что это будет очень благоприятное время. Если появится апатия и грусть, звезды и планеты помогут прекрасным Весам выйти из этого состояния.

Женщина-Скорпион

Очень хорошо, если у этих женщин получится побольше отдохнуть в период с 3 по 9 января. Всем, кого ждут длительные выходные, стоит обратить внимание на советы о том, как быстро восстановить энергетику. В общении с близкими астрологи советуют Скорпионам контролировать гнев. Можно посвятить неделю тренингам и самосовершенствованию. Не стоит растрачивать энергию на конфликты. Что касается работы, то тут нельзя сомневаться в своих решениях.

Женщина-Стрелец

Стрельцам прекрасного пола в первую неделю января стоит почаще думать о деньгах и работе. Это идеальное время для привлечения новых клиентов, интеллектуальной и физической работы. Быстрые заговоры помогут притянуть больше финансовой удачи. Любые яркие эмоции и чувства, которые возникнут с 3 по 9 января — это главная движущая сила, которая поможет воплотить самые смелые идеи. Женщинам-Стрельцам очень важно быть на высоте и чаще проявлять инициативу.

Женщина-Козерог

У представительниц этого Знака будет насыщенная, но непростая неделя. Во всех сферах жизни им важно оставаться оптимистами. Понедельник и воскресенье будут самыми сложными днями. Есть простые способы обеспечить себе отличное настроение в любой из дней. Лучше пользоваться ими по максимуму. Женщинам-Козерогам нельзя сидеть на месте, ведь шансы на успех очень велики. Астрологи советуют почаще выходить в свет и общаться: это зарядит их удачей и позитивом.

Женщина-Водолей

Меркурий в Знаке Водолея внесет в жизнь этих женщин позитивные коррективы, поэтому с 3 по 9 число представительницам данного Знака лучше не торопиться. Не нужно остро реагировать на замечания близких. В любовной сфере полезными будут женские заговоры на привлекательность. Это актуально и для тех, кто уже находится в отношениях. Любимый мужчина начнет проявлять к ним больше внимания. Представительницам Знака Водолея важно быть на высоте: одеваться ярче и любить себя.

Женщина-Рыбы

Рыбам прекрасного пола ни в коем случае нельзя ругать себя и оскорблять близких. Это может разрушить их биополе. Ночные светила хотят, чтобы в семейных делах у Рыб преобладало спокойствие. Меркурий в хорошем положении, а это значит, что капризная фортуна перейдет на сторону Рыб. Деловые переговоры сложатся наилучшим образом. Женщины этого Знака могут сфокусироваться на поисках новой работы, новых увлечений. Сейчас очень ответственное и важное время.