Журнал Forbes назвал самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров. Первый в рейтинге — Сулейман Керимов

Вадим Карасев

Издание Forbes продолжает подводить итоги года. Сегодня оно опубликовало список самых обедневших в этом году российских миллиардеров (о разбогатевших миллиардерах можно прочитать здесь).

Первую строчку рейтинга занял сенатор Сулейман Керимов — его состояние в 2021 году сократилось почти на шесть миллиардов долларов и сейчас составляет 14,92 миллиарда долларов. Не повезло больше других Керимову из-за падения цен на золото — его семье принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании "Полюс".

Второе место занял Виктор Вексельберг — он стал беднее на 2,93 миллиарда долларов. Уже три года бизнесмен находится под американскими санкциями. В интервью Forbes он рассказал, что на его счетах в западных банках заморожено более 1,5 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 9,3 миллиарда долларов.

Третье место — у совладельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. Его состояние стало меньше на 668 миллионов долларов. Причина — в продолжающейся пандемии коронавируса.

Топ-10 самых обедневших российских миллиардеров 2021 году

1. Сулейман Керимов и его семья — на 5,99 миллиарда долларов.

2. Виктор Вексельберг — на 2,93 миллиарда долларов.

3. Дмитрий Каменщик — на 668 миллионов долларов.

4. Андрей Козицын — на 615 миллионов долларов.

5. Владимир Евтушенков — на 414 миллионов долларов.

6. Александр Мамут — на 320 миллионов долларов.

7. Гаврил Юшваев — на 285 миллионов долларов.

8. Александр Джапаридзе — на 241 миллион долларов.

9. Аркадий Волож — на 231 миллион долларов.

10. Араз Агаларов — на 226 миллионов долларов.

Вчера Forbes представил рейтинг российских миллиардеров, разбогатевших больше остальных в 2021 году. Его возглавил основатель Telegram Павел Дуров.

Мариана Панкина