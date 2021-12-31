Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Журнал Forbes назвал самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров. Первый в рейтинге — Сулейман Керимов

Журнал Forbes назвал самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров. Первый в рейтинге — Сулейман Керимов

Журнал Forbes назвал самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров. Первый в рейтинге — Сулейман Керимов

Издание Forbes продолжает подводить итоги года. Сегодня оно опубликовало список самых обедневших в этом году российских миллиардеров (о разбогатевших миллиардерах можно прочитать здесь).

Первую строчку рейтинга занял сенатор Сулейман Керимов — его состояние в 2021 году сократилось почти на шесть миллиардов долларов и сейчас составляет 14,92 миллиарда долларов. Не повезло больше других Керимову из-за падения цен на золото — его семье принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании "Полюс".

Второе место занял Виктор Вексельберг — он стал беднее на 2,93 миллиарда долларов. Уже три года бизнесмен находится под американскими санкциями. В интервью Forbes он рассказал, что на его счетах в западных банках заморожено более 1,5 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 9,3 миллиарда долларов.

Третье место — у совладельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. Его состояние стало меньше на 668 миллионов долларов. Причина — в продолжающейся пандемии коронавируса.

Топ-10 самых обедневших российских миллиардеров 2021 году

1. Сулейман Керимов и его семья — на 5,99 миллиарда долларов.

2. Виктор Вексельберг — на 2,93 миллиарда долларов.

3. Дмитрий Каменщик — на 668 миллионов долларов.

4. Андрей Козицын — на 615 миллионов долларов.

5. Владимир Евтушенков — на 414 миллионов долларов.

6. Александр Мамут — на 320 миллионов долларов.

7. Гаврил Юшваев — на 285 миллионов долларов.

8. Александр Джапаридзе — на 241 миллион долларов.

9. Аркадий Волож — на 231 миллион долларов.

10. Араз Агаларов — на 226 миллионов долларов.

Вчера Forbes представил рейтинг российских миллиардеров, разбогатевших больше остальных в 2021 году. Его возглавил основатель Telegram Павел Дуров.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон
Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей
Ирина Антоненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Ирина Антоненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга и Вологодской области
Турчак исполнил мечты участников акции "Елка желаний" из
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
Рекорды фигуристов, наши в космосе, Нобелевская премия: успехи года
В Иркутской области «Кванториум Байкал» организует для школьников «Инженерные каникулы»
В Иркутской области «Кванториум Байкал» организует для школьников
Трейдер рассказал о работе внутри границ ценового диапазона биткоина
Трейдер рассказал о работе внутри границ ценового диапазона биткоина
Так выглядит ТОП-10 лучших игр от независимых разработчиков в 2021 году
Так выглядит ТОП-10 лучших игр от независимых разработчиков в 2021
Равшана Куркова показала достижения уходящего года
Равшана Куркова показала достижения уходящего года
Шура рассказал о конфликте Леры Кудрявцевой с известной певицей
Шура рассказал о конфликте Леры Кудрявцевой с известной певицей
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников,
Санкт-Петербург получит субсидии на создание цифровой образовательной среды
Санкт-Петербург получит субсидии на создание цифровой образовательной

Топ на сегодня

Владимир Вдовиченков доволен, что Елена Лядова стала редко сниматься в кино
Владимир Вдовиченков доволен, что Елена Лядова стала редко сниматься
В Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche & Black Book
В Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche &
Похудевшая Екатерина Стриженова вышла на сцену Кремлевского дворца в «королевском» наряде
Похудевшая Екатерина Стриженова вышла на сцену Кремлевского дворца в
Андрей Малахов рассказал, чем увлекается сын
Андрей Малахов рассказал, чем увлекается сын
Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс
Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс

Еще по теме

Forbes составил список наиболее обедневших за 2021 год миллиардеров
Forbes: Павел Дуров возглавил рейтинг российских миллиардеров, разбогатевших в 2021 году
Шамалов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes
Forbes: Москва вошла в ТОП-3 городов мира по числу миллиардеров