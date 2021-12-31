Звездный Instagram: как звезды наряжали елки и провожали 2021 год
Сегодня, 22:45 Вадим Карасев
К Новому году звезды подошли в полной боевой готовности: елки наряжены, мандарины очищены, подарки выбраны. Одни окунулись в зимнюю сказку и постят фотографии практически из сугробов, как Рита Ора и Наталья Давыдова, другие не готовы отказаться от селфи в бикини даже 31 декабря — летнее настроение своим фолловерам дарят королевы жанра Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Алессандра Амбросио и Елена Перминова.
Самые интересные фото звезд — в нашей последней инстаграм-подборке этого года!
Рита Ора
Полина Гагарина с дочерью
Светлана Лобода
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми
Нюша
Крисси Тейген
Алессандра Амбросио
Полина Киценко
Люк Эванс
Светлана Бондарчук
Джаред Лето
Елена Летучая с мужем
Елена Перминова с сыном
Дарья Клюкина
Ева Лонгория
Миранда Керр
Кристина Асмус
Федор Белогай и Рита Дакота
Наталья Давыдова
Эшли Грэм
Ксения Собчак
Надежда Оболенцева
Feduk
Элджей
Виктория Шелягова
Мэрайя Кэри
Анна Седокова
Эмбер Херд
Кети Топурия
Светлана Устинова
Белла Хадид
Анна Покров
Кьяра Ферраньи с детьми
Мадонна
Алена Шишкова с дочерью
Юлианна Караулова
Клава Кока
Оксана Самойлова и Джиган с детьми
Елена Темникова с дочерью
Дина Саева
Екатерина Варнава
Кендалл Дженнер
Егор Крид
Настя Каменских
Сплетник
По материалам: spletnik.ru