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Звездный Instagram: как звезды наряжали елки и провожали 2021 год

Звездный Instagram: как звезды наряжали елки и провожали 2021 год

К Новому году звезды подошли в полной боевой готовности: елки наряжены, мандарины очищены, подарки выбраны. Одни окунулись в зимнюю сказку и постят фотографии практически из сугробов, как Рита Ора и Наталья Давыдова, другие не готовы отказаться от селфи в бикини даже 31 декабря — летнее настроение своим фолловерам дарят королевы жанра Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Алессандра Амбросио и Елена Перминова.

Самые интересные фото звезд — в нашей последней инстаграм-подборке этого года!


Рита Ора


Полина Гагарина с дочерью


Светлана Лобода


Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми


Нюша


Крисси Тейген


Алессандра Амбросио


Полина Киценко


Люк Эванс


Светлана Бондарчук


Джаред Лето


Елена Летучая с мужем


Елена Перминова с сыном


Дарья Клюкина


Ева Лонгория


Миранда Керр


Кристина Асмус


Федор Белогай и Рита Дакота


Наталья Давыдова


Эшли Грэм


Ксения Собчак


Надежда Оболенцева


Feduk


Элджей


Виктория Шелягова


Мэрайя Кэри


Анна Седокова


Эмбер Херд


Кети Топурия


Светлана Устинова


Белла Хадид


Анна Покров


Кьяра Ферраньи с детьми


Мадонна


Алена Шишкова с дочерью


Юлианна Караулова


Клава Кока


Оксана Самойлова и Джиган с детьми


Елена Темникова с дочерью


Дина Саева


Екатерина Варнава


Кендалл Дженнер


Егор Крид


Настя Каменских
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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