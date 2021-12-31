Звездный Instagram: как звезды наряжали елки и провожали 2021 год

Вадим Карасев

К Новому году звезды подошли в полной боевой готовности: елки наряжены, мандарины очищены, подарки выбраны. Одни окунулись в зимнюю сказку и постят фотографии практически из сугробов, как Рита Ора и Наталья Давыдова, другие не готовы отказаться от селфи в бикини даже 31 декабря — летнее настроение своим фолловерам дарят королевы жанра Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Алессандра Амбросио и Елена Перминова.

Самые интересные фото звезд — в нашей последней инстаграм-подборке этого года!





Рита Ора





Полина Гагарина с дочерью





Светлана Лобода





Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми





Нюша





Крисси Тейген





Алессандра Амбросио





Полина Киценко





Люк Эванс





Светлана Бондарчук





Джаред Лето





Елена Летучая с мужем





Елена Перминова с сыном





Дарья Клюкина





Ева Лонгория





Миранда Керр





Кристина Асмус





Федор Белогай и Рита Дакота





Наталья Давыдова





Эшли Грэм





Ксения Собчак





Надежда Оболенцева





Feduk





Элджей





Виктория Шелягова





Мэрайя Кэри





Анна Седокова





Эмбер Херд





Кети Топурия





Светлана Устинова





Белла Хадид





Анна Покров





Кьяра Ферраньи с детьми





Мадонна





Алена Шишкова с дочерью





Юлианна Караулова





Клава Кока





Оксана Самойлова и Джиган с детьми





Елена Темникова с дочерью





Дина Саева





Екатерина Варнава





Кендалл Дженнер





Егор Крид





Настя КаменскихСплетник