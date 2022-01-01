18 шедевров от богов маркетинга, которые сошли с олимпа, чтобы показать простым смертным своё мастерство
Специалисты в сфере маркетинга должны уметь сделать креативную вывеску или придумать яркий рекламный слоган, который запомнится клиентам. И некоторые мастера выдают такие шедевры, что смотришь и не знаешь, как на это реагировать, но пройти мимо, не заметив, точно не получится. Мы собрали для вас примеры подобного божественного маркетинга: нейминг на грани, странные слоганы и кричащие вывески. Наслаждайтесь!
От такого предложения невозможно отказаться
Мастерство рифмовать
Не взлетим, так поплаваем
Провинциальный нейминг как отдельный вид искусства
Не слоган, а песня
Удар ниже пояса
Женский магазин обуви называется Lady или Blady?
Вывески и надписи, которые невозможно с первого раза прочитать так, как это было задумано — это вообще отдельный вид искусства. У нас есть целая подборка подобных экземпляров.
Когда любишь «Сектор Газа» и открываешь свою автомойку
Чудеса нейминга
Важное уточнение: лещ вяленый!
Зачем вам столько стаканов?
Это что, Рик и Морти?
«Это я, Лёха, вытащи меня из медведя»
Оцените этот философский указатель ресторана
Прекрасное из Севастополя
Соседей нужно уметь выбирать
Новое блюдо грузинского меню
А у вас какая любовь?
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