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18 шедевров от богов маркетинга, которые сошли с олимпа, чтобы показать простым смертным своё мастерство

18 шедевров от богов маркетинга, которые сошли с олимпа, чтобы показать простым смертным своё мастерство

Специалисты в сфере маркетинга должны уметь сделать креативную вывеску или придумать яркий рекламный слоган, который запомнится клиентам. И некоторые мастера выдают такие шедевры, что смотришь и не знаешь, как на это реагировать, но пройти мимо, не заметив, точно не получится. Мы собрали для вас примеры подобного божественного маркетинга: нейминг на грани, странные слоганы и кричащие вывески. Наслаждайтесь!

От такого предложения невозможно отказаться

Мастерство рифмовать

Не взлетим, так поплаваем

Провинциальный нейминг как отдельный вид искусства

Не слоган, а песня

Удар ниже пояса

Женский магазин обуви называется Lady или Blady?

Вывески и надписи, которые невозможно с первого раза прочитать так, как это было задумано — это вообще отдельный вид искусства. У нас есть целая подборка подобных экземпляров.

Когда любишь «Сектор Газа» и открываешь свою автомойку

Чудеса нейминга

Важное уточнение: лещ вяленый!

Зачем вам столько стаканов?

Это что, Рик и Морти?

«Это я, Лёха, вытащи меня из медведя»

Оцените этот философский указатель ресторана

Прекрасное из Севастополя

Соседей нужно уметь выбирать

Новое блюдо грузинского меню

А у вас какая любовь?

Предыдущую часть подборки с образцами невероятного маркетинга вы можете найти здесь.


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

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