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Беременная Эшли Грэм поделилась откровенными фото и видео в день рождения мужа

Беременная Эшли Грэм поделилась откровенными фото и видео в день рождения мужа

31 декабря Эшли Грэм праздновала не только канун Нового года, но и день рождения мужа Джастина Эрвина, которому исполнилось 33 года. По такому случаю 34-летняя plus-size-модель опубликовала в инстаграме серию совместных фото с Джастином.

С днем рождения, мой король, Джастин. Я люблю тебя все больше и больше с каждым днем. Ты самый добрый, терпеливый и и заботливый муж в мире. Спасибо за то, что остаешься таким хорошим отцом для наших мальчиков и за то, что стареешь, как хорошее вино.

— подписала она публикацию.

Помимо фотографий Эшли, находящаяся на позднем сроке беременности, поделилась коротким видео обнаженной фотосессии в поле.

Модель часто позирует без одежды и призывает подписчиков не стесняться своего тела. В день рождения мужа она также выложила в сторис откровенное селфи, сделанное в ванной, и пикантную фотографию с занятия йогой.



Это фото сделала вчера моя мама, когда я была в "позе ребенка". Честное слово, я все еще беременна!

— уточнила модель.

В браке с видеооператором Джастином Эрвином Эшли состоит уже 11 лет. Пара воспитывает общего сына Айзека, которому скоро исполнится два года, а в сентябре модель призналась, что ожидает двойню.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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