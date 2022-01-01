Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди Клум в одеяле

Вадим Карасев

2021 год мы, конечно, уже проводили, но по-настоящему отпустить его без обсуждения финальных звездных образов не можем. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова пролистала инстаграм перед боем курантов и выбрала яркие образы недели: блестки, перья и самый трендовый наряд для 1 января.

Последняя неделя декабря прошла под знаком рождественских и новогодних вечеринок, так что и праздничных нарядов в ленте инстаграма было с лихвой. На первом месте по популярности, конечно, блестки.





Элизабет Херли в VersaceКсения Собчак в RasarioЖасмин в Ester Abner

Не менее популярны и перья — их для создания праздничного настроения можно "воткнуть" и в повседневный наряд, и сразу как-то тянет танцевать.





Стефания МаликоваНикола Пельтц





Софья Таюрская

Тесс Холлидей напоминает, что и маленькое черное платье выручает в любой непонятной ситуации.





Тесс Холлидей в платье Sandy Liang

Впрочем, елка и пайеточные платья не единственные приметы праздничного зимнего сезона. Наступление каникул возвещают и фото из Куршевеля — туда уже успели подтянуться Наталья Якимчик, Ольга Карпуть и Диана Манасир. Светлана Лобода пока чего-то ждет под елкой, но шуба для "дорогобогатых" фото уже припасена.





Наталья Якимчик в Emil ShabaevСветлана ЛободаДиана Манасир

Ольга Карпуть в Vetements

Сливаться с диваном в гостях у родственников, чтобы не спрашивали опять о личной жизни и зарплате, или быть в центре внимания — какой план на праздники?





Эльза Хоск в Magda ButrymСати Спивакова в Louis Vuitton

Ну а Хайди Клум в конце нашей подборки показывает самый трендовый наряд на 1 января.





Лучший образ недели

Хайди КлумЭлизабет ХерлиКсения СобчакЖасминСтефания МаликоваНикола ПельтцСофья ТаюрскаяТесс ХоллидейНаталья ЯкимчикСветлана ЛободаДиана МанасирОльга КарпутьЭльза ХоскСати СпиваковаХайди КлумНадя Бесчетникова