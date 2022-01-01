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Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди Клум в одеяле

Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди Клум в одеяле

2021 год мы, конечно, уже проводили, но по-настоящему отпустить его без обсуждения финальных звездных образов не можем. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова пролистала инстаграм перед боем курантов и выбрала яркие образы недели: блестки, перья и самый трендовый наряд для 1 января.

Последняя неделя декабря прошла под знаком рождественских и новогодних вечеринок, так что и праздничных нарядов в ленте инстаграма было с лихвой. На первом месте по популярности, конечно, блестки.


Элизабет Херли в Versace
Ксения Собчак в Rasario
Жасмин в Ester Abner

Не менее популярны и перья — их для создания праздничного настроения можно "воткнуть" и в повседневный наряд, и сразу как-то тянет танцевать.


Стефания Маликова
Никола Пельтц


Софья Таюрская

Тесс Холлидей напоминает, что и маленькое черное платье выручает в любой непонятной ситуации.


Тесс Холлидей в платье Sandy Liang

Впрочем, елка и пайеточные платья не единственные приметы праздничного зимнего сезона. Наступление каникул возвещают и фото из Куршевеля — туда уже успели подтянуться Наталья Якимчик, Ольга Карпуть и Диана Манасир. Светлана Лобода пока чего-то ждет под елкой, но шуба для "дорогобогатых" фото уже припасена.


Наталья Якимчик в Emil Shabaev
Светлана Лобода
Диана Манасир

Ольга Карпуть в Vetements

Сливаться с диваном в гостях у родственников, чтобы не спрашивали опять о личной жизни и зарплате, или быть в центре внимания — какой план на праздники?


Эльза Хоск в Magda Butrym
Сати Спивакова в Louis Vuitton

Ну а Хайди Клум в конце нашей подборки показывает самый трендовый наряд на 1 января.


Хайди Клум

Лучший образ недели


Элизабет ХерлиКсения СобчакЖасминСтефания МаликоваНикола ПельтцСофья ТаюрскаяТесс ХоллидейНаталья ЯкимчикСветлана ЛободаДиана МанасирОльга КарпутьЭльза ХоскСати СпиваковаХайди Клум
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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