Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди Клум в одеяле
2021 год мы, конечно, уже проводили, но по-настоящему отпустить его без обсуждения финальных звездных образов не можем. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова пролистала инстаграм перед боем курантов и выбрала яркие образы недели: блестки, перья и самый трендовый наряд для 1 января.
Последняя неделя декабря прошла под знаком рождественских и новогодних вечеринок, так что и праздничных нарядов в ленте инстаграма было с лихвой. На первом месте по популярности, конечно, блестки.
Не менее популярны и перья — их для создания праздничного настроения можно "воткнуть" и в повседневный наряд, и сразу как-то тянет танцевать.
Тесс Холлидей напоминает, что и маленькое черное платье выручает в любой непонятной ситуации.
Впрочем, елка и пайеточные платья не единственные приметы праздничного зимнего сезона. Наступление каникул возвещают и фото из Куршевеля — туда уже успели подтянуться Наталья Якимчик, Ольга Карпуть и Диана Манасир. Светлана Лобода пока чего-то ждет под елкой, но шуба для "дорогобогатых" фото уже припасена.
Ольга Карпуть в Vetements
Сливаться с диваном в гостях у родственников, чтобы не спрашивали опять о личной жизни и зарплате, или быть в центре внимания — какой план на праздники?
Ну а Хайди Клум в конце нашей подборки показывает самый трендовый наряд на 1 января.
Лучший образ недели
Элизабет ХерлиКсения СобчакЖасминСтефания МаликоваНикола ПельтцСофья ТаюрскаяТесс ХоллидейНаталья ЯкимчикСветлана ЛободаДиана МанасирОльга КарпутьЭльза ХоскСати СпиваковаХайди Клум