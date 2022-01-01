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Дэниелу Крейгу присвоили то же почетное звание, которое носил Джеймс Бонд

Дэниелу Крейгу присвоили то же почетное звание, которое носил Джеймс Бонд

Дэниел Крейг вошел в новогодний королевский список награжденных за особые заслуги перед Великобританией. Он был назначен кавалером ордена Святых Михаила и Георгия — такое же звание носил и Джеймс Бонд, образ которого 53-летний актер воплотил на экране.

О том, что Бонд был кавалером ордена, упоминается в книге Яна Флеминга "Из России с любовью".

Это не впервые, когда Дэниел получает те же почести, которыми может похвастаться самый известный в мире секретный агент. Ранее в этом году Крейга, как и Джеймса в свое время, назначили почетным коммандером Королевского флота Великобритании.


Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда

Рыцарский орден Святых Михаила и Георгия был основан в 1818 году. Обычно им награждают за заслуги в области дипломатии и разведки.

Дэниел Крейг исполнял роль Джеймса Бонда с 2006 по 2021 год, сыграв в пяти фильмах о гениальном британском шпионе. В сентябре в мировой прокат вышла последняя часть Бондианы с Крейгом, получившая название "Не время умирать". В ней вместе с Дэниелом сыграли Леа Сейду, Рами Малек, Ана де Армас и другие звезды.

Новым агентом 007 станет 34-летняя британская актриса Лашана Линч. Это впервые в истории кинофраншизы, когда главную роль сыграет женщина.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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