Eminem купил NFT Bored Ape Yacht Club за $450 000

Американский рэпер Eminem приобрел невзаимозаменяемый токен (NFT) Bored Ape Yacht Club #9055 за 123,45 ETH (более $450 000 по курсу на момент написания).

Данные: Eminem.

Eminem также обновил фото своего профиля в Twitter на купленное изображение.

Покупателем стал аккаунт с ником Shady_Holdings на NFT-маркетплейсе OpenSea. На его кошельке хранятся более 40 токенов из разных коллекций.

«Я живу в симуляции. Спасибо, Eminem, за покупку моей обезьяны и вступление в клуб», — написал прежний владелец NFT под ником GeeGazza.

I’m living in a simulation.



Thank you @Eminem for buying my ape and joining the club!



Madness. Let me write a lyric in your next single 🤣 pic.twitter.com/myGNRmMLeD