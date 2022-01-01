Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Вадим Карасев

Чтобы денежные дела шли в гору, полезно свериться с финансовым гороскопом. Советы астрологов уберегут вас от неверных шагов и помогут привлечь благополучие, достаток и удачу в любой из дней.

Почти любая неделя начинается непросто. Все дело в философии понедельника. Пользуйтесь шепотками, чтобы превратить самый тяжелый день недели в благоприятный. Что точно отпугнет деньги на этой неделе, так это негатив и закрытость. На фоне благоприятного Меркурия это противопоказано. От деструктивных мыслей типа «я не смогу», «у меня все плохо» лучше избавляться.

Овен

Овны, будучи прирожденными лидерами по Знаку Зодиака, точно знают о том, как нужно управлять людьми. Именно такая работа в начале января принесет им больше всего лавров и почестей. Что касается отдыха от работы, то его лучше строить не вокруг бездумного шопинга, а вокруг восстановления физического и интеллектуального здоровья. Хорошее самочувствие — залог высокой продуктивности и богатства в начале января. Финансовое положение Овнов на этой неделе будет сильно зависеть от привлекательности, имиджа, настроения, умения заряжать оптимизмом окружающих.

Телец

Тельцам предстоит много общаться с людьми на деловые темы. Это общение обязательно принесет свои плоды и подарит Тельцам новые возможности и финансовые предложения. Неделя идеально подходит для проведения ритуалов на улучшение финансового состояния. Можно добиться успеха и трудолюбием. Звезды дадут Тельцам много сил и энергии. Астрологи считают, что Тельцам лучше сейчас действовать в одиночку, не надеясь на помощь со стороны. Возможно, что люди данного Знака получат премию или повышение, но не просто так, а за эффективные решения и предложения.

Близнецы

Близнецам звезды помогут исполнить финансовые и рабочие желания. Небесные тела пребывают в благоприятном положении, поэтому даже самые рядовые на первый взгляд дни могут быть «хлебными». Рядовые дела способны будут притягивать больше денег в карман этих людей. Эффективный ритуал на исполнение желаний поможет при смене работы, получении повышения, дорогостоящих покупках. Неделя удачна и для накоплений. Наиболее подходящие дни для того, чтобы отложить нужную сумму в копилку, — 6, 7 января. Неделя благоприятна для амбициозных Близнецов, которые не сидят на месте.

Рак

Неделя идеальна для тех Раков, которые ценят стабильность и спокойствие. Тем Ракам, которые полны сомнений и негатива, лучше пользоваться медитациями на снятие негативных программ. Астрологи советуют дважды обдумывать все свои шаги в бизнесе и в работе, чтобы не поставить крест на карьерном росте или финансовом благополучии. Раки смогут обогатиться, но астрологи советуют им следовать за голосом здравого смысла. Также вдумчиво стоит действовать и в процессе совершения покупок. Творческие люди данного Знака могут получить крупный заказ.

Лев

Львам необходимо будет пробудить интерес к жизни, чтобы преуспеть в работе и бизнесе. Если есть долги, то астрологи советуют раздать их хотя бы частично. Бездумно тратить деньги не стоит: вполне вероятно, что покупки не принесут столько счастья, сколько должны были. Многим представителям данного Знака предстоит встретить денежные и рабочие перемены. Также Львам можно смело совершать переезд, начинать ремонт, отправляться в дальнюю дорогу. Важно грамотно и вдумчиво распорядиться имеющимися ресурсами.

Дева

У Дев будет очень много энергии и сил, но может пострадать интуиция. Чтобы вернуть ее силу хотя бы частично, можно воспользоваться пятью эффективными упражнениями. Динамика и успех будут нарастать медленно и постепенно. Не нужно надеяться на резкие перемены. Лучше совершать маленькие и регулярные шаги к успеху. Это лучше, чем риски и полная самоотдача, которые могут лишить энергии этих людей уже к середине недели. Астрологи советуют правильно распоряжаться полученными деньгами. Выходные можно смело потратить на шопинг.

Весы

Весам в начале января будут мешать ментальные барьеры. Чтобы избавиться от них, важно общаться с правильными людьми и не лениться. Тем, кто желает построить успешную карьеру, на неделе с 3 по 9 января придется выложиться на сто процентов. Приложенные усилия окупятся, пусть и не сразу. Внимательность и бдительность пригодятся Весам в воскресенье, когда Венера окажется в негативном аспекте с Солнцем. Покупки в этот день астрологи настоятельно советуют не совершать. Исключение можно сделать для продуманных и спланированных заранее трат.

Скорпион

У Скорпионов возможны большие неприятности и проблемы на работе. Специальные заговоры помогут снизить до минимума неблагоприятные последствия. Также важно меньше рисковать, особенно если работа напрямую связана с деньгами. Большие успехи могут ждать творческих Скорпионов, а также тех, кто занят в сфере услуг. Стабильное настроение и внутреннее равновесие — союзники этих людей в финансовой и рабочей сферах. На холодную голову куда проще выбирать верную стратегию. Очень много пользы принесет Скорпионам их шестое чувство.

Стрелец

Стрельцам предстоит пережить довольно нервную и динамичную неделю. Придется часто принимать важные решения и делать то, что Стрельцы делать не привыкли. В таком ритме обязательно нужно находить время для отдыха и очистки сознания, иначе можно перегореть довольно быстро. Мантры для релаксации помогут обходить стороной усталость как физическую, так и ментальную. Благоприятными окажутся траты, связанные со здоровьем. Неделя пройдет под эгидой благоприятного Меркурия в Водолее, так что можно прогуляться по магазинам, купить что-то для себя.

Козерог

Это прекрасное время для поездок, а также для работы за рулем. Людям, находящимся в движении, звезды помогут обрести силу и выносливость. Работа, связанная с торговлей и общением, тоже будет продуктивной. Козерогам, которые работают дома, начать неделю лучше с уборки по правилам фэн-шуй. Это позволит существенно повысить доходы. В понедельник этим людям стоит быть настороже и не тратиться понапрасну. Проявлять излишнюю осторожность при каждом денежном решении также не стоит: Козероги могут доверять своей интуиции, пользоваться советами близких.

Водолей

Водолеи относятся к числу самых обаятельных Знаков Зодиака. Это поможет им в заключении сделок, в выбивании для себя наилучших условий. Астрологи считают, что неделя идеальна для поисков новой работы, переговоров, открытия бизнеса, продаж. Водолеи в период с 3 по 9 января наверняка захотят потратить часть денег на развлечения. Это тоже допустимо. Лучше заранее спланировать траты, чтобы сохранить средства. Если деньги продолжают утекать из кармана, стоит присмотреться к окружению: негативная энергетика токсичных людей может приводить к бедности.

Рыбы

Рыбам для повышения финансовой удачи стоит начать неделю с уборки, наведения порядка на рабочем месте. Что касается трудных финансовых решений, то лучшим помощником для людей этого Знака станет здравый смысл. Необходимо тщательно взвешивать свои шаги и решения, чтобы не наломать дров. Если в работе и бизнесе будут какие-то негативные моменты, лучше не фокусироваться на них. Астрологи советуют думать о хорошем и следовать семи главным законам Вселенной, которые помогут Рыбам правильно распорядиться своим временем.